به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ کامیار مهدی‌پور، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان، در نشست خبری برنامه‌های چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، ضمن قدردانی از دغدغه و اهتمام رسانه‌ها نسبت به نشر معارف دفاع مقدس و مقاومت اظهار کرد: از همه فعالان رسانه‌ای که نسبت به معارف دفاع مقدس و پایداری دغدغه و اهتمام دارند صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم همه ما در انجام مأموریتی که در قبال امام، شهدا و ارزش‌های دفاع مقدس بر عهده داریم، سربلند باشیم.

وی با اشاره به فرارسیدن چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس افزود: دوران دفاع مقدس، چه جنگ هشت‌ساله و چه جنگ‌های اخیر، از نگاه صاحب‌نظران دارای ویژگی‌های منحصر به فردی نسبت به بسیاری از جنگ‌ها در ایران و جهان است و می‌توان از منظر تمدنی به آن نگریست.

مهدی‌پور دفاع مقدس را «گنجینه‌ای از تفکر، روحیه و رفتار انقلابی در دفاع از آب و خاک» توصیف کرد و گفت: کارکرد این گنجینه را هم در نگاه دوستان و هم در مطالعات و نگاه دشمنان می‌توان مشاهده کرد. مطالعات متعددی نیز درباره دفاع مقدس ایران در اندیشکده‌های مختلف صورت گرفته است.

هویت ایرانی ـ اسلامی، بسیج عمومی را در دفاع از کشور شکل داد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان، هویت ایرانی ـ اسلامی را یکی از وجوه متمایز دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: این هویت در شکل‌گیری بسیج عمومی برای دفاع از کشور، سرزمین و دین نقش اساسی داشته است. این موضوع تنها مربوط به جنگ هشت‌ساله نیست و امروز نیز می‌توان نمود آن را در جامعه مشاهده کرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در دفاع از کشور، توانایی شکل دادن به یک بسیج عمومی است؛ یعنی مردم با احساس مسئولیت نسبت به سرزمین خود وارد میدان شوند. این ویژگی در مقاطع مختلف خود را نشان داده و باید قدردان آن باشیم.

مهدی‌پور با اشاره به نقش رهبری و نظریه ولایت فقیه در مدیریت عرصه دفاعی کشور گفت: نقش فرماندهی کل قوا در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، در ایجاد پیوستگی و انسجام میان مردم و مجموعه دفاعی کشور قابل توجه بوده است.

وی افزود: امروز باید قدردان نیروهای مسلح مقتدر و جهادی کشور، مردمی که بدون چشمداشت در دفاع از این سرزمین ایستاده‌اند و همچنین مسئولانی باشیم که در میدان خدمت و دفاع از آرمان‌های نظام حضور دارند.

رسانه‌ها «روایت اقتدار و پیروزی» را بازتاب دهند

مهدی‌پور با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انتقال معارف دفاع مقدس اظهار کرد: حماسه، شجاعت، صلابت و اقتدار رزمندگان اسلام که ریشه در دوران دفاع مقدس دارد، امروز نیز اهمیت خود را حفظ کرده است. همان روایت‌ها موجب تقویت عزت نفس، اتکا به توان داخلی و توکل به خدای متعال شد.

وی خطاب به رسانه‌ها افزود: درخواست ما این است که بخش مهمی از روایت‌های رسانه‌ای، روایت اقتدار و پیروزی و دستاوردهای مردم و نیروهای مسلح باشد و اجازه داده نشود روایت‌های جعلی و انحرافی جامعه را از این نگاه فاصله دهد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان با اشاره به اهمیت جنگ شناختی گفت: در جنگ ترکیبی، یکی از عناصر اصلی جنگ شناختی است و رسانه‌ها در این عرصه مسئولیت سنگینی دارند. تلاش رسانه‌ای دشمن بر این است که جامعه در شناخت نقاط قوت و ضعف و قدرت تصمیم‌گیری دچار اختلال شود؛ از این رو روایت صحیح و صادقانه از حوادث اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی حضور اقشار مختلف مردم در صحنه‌های مختلف را نشانه استمرار فرهنگ پایداری دانست و افزود: حضور نوجوان، جوان، میانسال، پیرمرد و پیرزن در میدان و مطالبه آنان از مسئولان برای ایستادگی، موضوع مهمی است که باید به درستی روایت شود.

فرهنگ دفاع مقدس، اتکا به توان داخلی را تقویت کرد

مهدی‌پور گفت: ما در دوران دفاع مقدس آموختیم با توکل به خدای متعال به توان خود اتکا کنیم. آنچه امروز در عرصه‌های مختلف به دست آمده، در امتداد همین فرهنگ و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و توان جوانان کشور است.

وی افزود: آنچه می‌توان از آن به عنوان قله مفاهیم دفاع مقدس یاد کرد، همین هویت ایرانی ـ اسلامی، روحیه مقاومت، خودباوری و نگاه تمدنی است. این هویت امروز یکی از مؤلفه‌های کلیدی جامعه ماست و اقشار مختلف، هر یک در جایگاه خود، در استمرار آن نقش دارند؛ از رزمنده‌ای که در میدان دفاع حضور دارد تا کادر درمان، معلم و استادی که وظیفه انتقال معارف پایداری به نسل نوجوان و جوان را بر عهده دارند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان تأکید کرد: باید درباره ادبیات پایداری با افتخار سخن گفت و آن را به نسل‌های آینده منتقل کرد. در این مسیر، «جهاد تبیین» یک ضرورت اساسی است.

بیش از ۴ هزار برنامه هفته دفاع مقدس در گیلان اجرا می‌شود

مهدی‌پور در ادامه با تشریح برنامه‌های چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس در گیلان گفت: برنامه‌های امسال با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و با تأکید بر خدمت‌رسانی به مردم، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و افزایش نقش مردم در اجرای برنامه‌ها برگزار خواهد شد.

وی از پیش‌بینی ۵۸ عنوان فعالیت و بیش از چهار هزار برنامه اجرایی در سراسر استان گیلان خبر داد و افزود: از مجموع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، بیش از ۱۰۰ برنامه شاخص و محوری خواهد بود.

مهدی‌پور ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ فعالیت عمدتاً توسط دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف استان انجام می‌شود و یک‌هزار و ۵۰۰ فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای نیز در فضای مجازی، بستر رسانه‌ها و در قالب تولیدات رسانه‌ای اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها، نیروهای مسلح و مجموعه‌های مختلف استان نیز در نشست‌ها و برنامه‌های خود جزئیات فعالیت‌های مربوط به هفته دفاع مقدس را اعلام خواهند کرد.

هفتمین آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار می‌شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان با اشاره به برنامه نخستین روز هفته دفاع مقدس گفت: روز ۳۱ شهریور با محوریت تجلیل از پیشکسوتان آغاز خواهد شد و امسال هفتمین آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت را برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: این آیین با شعار «دفاع مقدس، استمرار مقاومت و تداوم عزت» در سالن شهدای ناجا با حضور مسئولان استانی برگزار می‌شود و بخشی از برنامه نیز به صورت برخط با حضور یکی از مسئولان ملی دنبال خواهد شد.

مهدی‌پور تأکید کرد: محور اصلی این مراسم، تجلیل از پیشکسوتان و افتخارآفرینان دفاع مقدس است. رزمندگان، مجاهدان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و به‌ویژه پیشکسوتانی که بخشی از عمر خود را در دوران دفاع مقدس سپری کرده‌اند، شایسته تکریم و توجه هستند.

وی گفت: در شهرستان‌های استان نیز آیین‌های تجلیل از رزمندگان، ایثارگران و جانبازان پیش‌بینی شده است.

بیش از ۱۵۰ یادواره شهدا در گیلان برگزار می‌شود

مهدی‌پور دیدار با خانواده‌های شهدا، ایثارگران و رزمندگان را از اولویت‌های جدی هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: مسئولان، دستگاه‌ها، مجموعه‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این ایام با خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان دیدار خواهند کرد.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری بیش از ۱۵۰ یادواره شهدا در محلات، بخش‌ها و شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: گیلان دارای یک‌هزار و ۳۷۸ گلزار شهدا است که در هفته دفاع مقدس برنامه‌های گلباران و مراسم مختلف در این گلزارها برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان همچنین افتتاح پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی، رونمایی از چند جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس و برپایی میزهای خدمت را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

برنامه‌های تبیینی در مدارس و دانشگاه‌ها گسترش می‌یابد

مهدی‌پور با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: یکی از محورهای جدی امسال، اجرای برنامه‌های تبیینی و روشنگری برای نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‌هاست که با مشارکت آموزش و پرورش، بسیج، سپاه و سایر مجموعه‌ها دنبال خواهد شد.

وی گفت: معارف دفاع مقدس باید صادقانه به نسل‌های بعدی منتقل شود. تجهیزات، فناوری و پیشرفت‌های نظامی اهمیت خود را دارد و کشور امروز به توان جوانان و ظرفیت‌های داخلی خود متکی است، اما در کنار آن، ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی رزمندگان و فرهنگ حاکم بر دفاع مقدس نیز اهمیت اساسی دارد.

مهدی‌پور با اشاره به بازنمایی جنگ در آثار هنری و سینمایی جهان افزود: بخشی از ویژگی‌هایی که در تولیدات هنری دیگر کشورها به نیروهای نظامی آنان نسبت داده می‌شود، برگرفته از مؤلفه‌هایی است که در فرهنگ رزمندگان ما وجود داشته است. از این رو باید بتوانیم با استفاده از هنر و رسانه، روایت صادقانه خود را به نسل جدید و مخاطبان منتقل کنیم.

وی میزگردها، نشست‌های تبیینی و جلسات با حضور نوجوانان و جوانان را از ابزارهای مؤثر در این زمینه دانست و افزود: مجموعه‌هایی همچون بسیج، سپاه، صداوسیما و رسانه‌های مختلف در تولید محتوای مرتبط با دفاع مقدس نقش مهمی دارند.

تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای دفاع مقدس رونمایی می‌شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان از برنامه‌ریزی برای رونمایی از نماهنگ‌ها، کتاب‌ها، مستندها و تولیدات رسانه‌ای در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: بخشی از این آثار با مشارکت رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و مجموعه‌های فرهنگی استان تهیه شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای پخش فیلم سینمایی «جانشین» خبر داد و افزود: این اثر، روایتی از شهید سردار حسین املاکی است که با مشارکت مجموعه روایت فتح، سپاه و عوامل استانی تولید شده و سال گذشته نیز در جشنواره فیلم فجر حضور داشت.

مهدی‌پور مسابقات و برنامه‌های میدانی در شهرستان‌های استان را از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

سیمای شهرهای گیلان با حال‌وهوای دفاع مقدس همراه می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت فضاسازی محیطی تأکید کرد و گفت: چهره و سیمای شهرها باید متناسب با فرهنگ دفاع مقدس باشد و شهرداری‌ها، سپاه، بسیج، ادارات و سایر دستگاه‌ها در این زمینه مسئولیت دارند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان در پایان گفت: تلاش مجموعه دستگاه‌ها بر این است که امسال هفته دفاع مقدس متفاوتی را در استان تجربه کنیم و حس غرور، افتخار و پایداری موجود در جامعه به نسل‌های آینده منتقل شود تا در انعکاس روایت اقتدار و پیروزی بیش از پیش موفق باشیم.

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