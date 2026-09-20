کتاب «انسان و حیوان»؛ اثر مشترک یک کشیش و روحانی در عرصه جهانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پاسخ به بحران‌های عمیق زیست‌محیطی و چالش‌های اخلاقی معاصر، کتاب پیشگامانه “روابط اخلاقی در اسلام و مسیحیت” با عنوان انگلیسی Human-Animal: Ethical Relationship in Islam & Christianity در کانادا منتشر و با سرعتی چشمگیر وارد شاهراه‌های توزیع جهانی شد.

این اثر ارزشمند، دستاورد مستقیم همایش بین‌المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت است؛ رویدادی که با مشارکت اندیشمندانی از ۲۵ کشور و با هدایت راهبردی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد تا ایده‌های مشترک را به دیالوگ‌های عمیق میان‌ادیانی بدل سازد.

تقاطع دو نگاه؛ روحانی شیعه و کشیش استرالیایی

جذابیت محوری این کتاب، در گفتگوی بی‌واسطه و ساختارشکنانه دو چهره شناخته‌شده بین‌المللی نهفته است:

پدر دیو اسمیت: کشیش انگلیکن، بوکسور حرفه‌ای و فعال صلح استرالیایی که دهه‌ها در خط مقدم حمایت از جوانان آسیب‌پذیر و حقوق بشر فعالیت داشته است.

دکتر یحیی جهانگیری : پژوهشگر و مبلغ بین‌المللی مطالعات اسلامی که با تسلط بر استانداردهای آکادمیک جهانی، پلی مستحکم میان سنت حوزوی و مجامع علمی بین‌المللی ایجاد کرده است.

این دو اندیشمند در قالبی جذاب و پرسش‌وپاسخ‌محور، با واکاوی متون مقدس شیعی و مسیحی، مفاهیمی چون مسئولیت انسان در قبال محیط‌زیست، اخلاق مصرف گوشت و مراقبت دلسوزانه از حیوانات را تبیین کرده‌اند.

حضور در معتبرترین ویترین‌های جهان گستره توزیع این اثر نشان از اهمیت بالای آن دارد. این کتاب هم‌اکنون در شبکه توزیع ۳۴ پلتفرم بزرگ و کتاب‌فروشی معتبر در بیش از ۱۲ کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، استرالیا، سوئیس، ایتالیا، کره جنوبی، سوئد، هلند، تایوان و نیوزیلند عرضه شده است.

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