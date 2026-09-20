طلب علم در حوزه، از اهتمام به مسائل جامعه اسلامی جدا نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد سیدمجتبی نورمفیدی در آغاز درس خارج اصول حوزه علمیه قم، با تبیین نسبت میان طلب علم و مسئولیت اجتماعی عالمان دینی، اظهار کرد: اهتمام به امور مسلمین دو سطح دارد؛ نخست، تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات و نیازهای فردی مردم و دوم، توجه به مسائل اجتماعی جامعه اسلامی، توطئه‌ها و نقشه‌هایی که برای تضعیف مسلمانان و غارت منابع آنان دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه علم الهی و معرفت دینی از اهتمام به امور مسلمین جدایی‌ناپذیر است، افزود: نمی‌توان عالمی دینی را تصور کرد که بگوید به دنبال علم و معرفت هستم و نسبت به سرنوشت جامعه و مسلمانان هیچ مسئولیتی ندارم؛ اگر چنین باشد، باید در کمال و جامعیت معرفت دینی او تردید کرد، زیرا تعالیم قرآن، پیامبر اکرم(ص)، اهل‌بیت(ع) و انبیا، دین را از مسئولیت اجتماعی جدا نمی‌کند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در تشریح نخستین سطح اهتمام به امور مسلمین، به تلاش عالمان دینی برای رفع نیازهای فردی مردم اشاره کرد و گفت: کمک به افرادی که با مشکلات مالی، بیماری، مسائل خانوادگی، تأمین مسکن و دیگر نیازها مواجه هستند، از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است و عالمان دینی در سطوح مختلف علمی و اجتماعی به این امر توجه دارند.

وی سطح دوم را اهتمام به جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: جامعه اسلامی نیز مانند فرد دارای هویت، حیات، عزت و قوت و ضعف است و عالم دین نمی‌تواند نسبت به سرنوشت اجتماعی مسلمانان بی‌تفاوت باشد. توجه به اختلاف‌افکنی، تضعیف جامعه اسلامی و نقشه‌هایی که برای تسلیم کردن مسلمانان و تصرف منابع آنان طراحی می‌شود، از مصادیق مهم این مسئولیت اجتماعی است.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت توجه عالمان دینی به مسائل جامعه تأکید کرد و گفت: این سخن به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها و اشکالات نیست، بلکه در شرایط تهدید و فشار، باید ضمن توجه به مشکلات مردم، نسبت به حفظ انسجام و منافع عمومی نیز حساس بود.

وی افزود: در شرایطی که مردم با مشکلات و فشارهای مختلف مواجه هستند، وظیفه ما این است که کمک‌کار، همراه و همدل مردم باشیم و خیرخواهی، مواسات و حمایت از آنان را گسترش دهیم. ممکن است مسئولان نیز در مواردی تصمیم اشتباه گرفته باشند، اما در شرایط حساس، حفظ کشور یکپارچه ایران، نظام جمهوری اسلامی و مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاد نورمفیدی با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی ادامه داد: تقویت تاب‌آوری مردم، آگاهی‌بخشی، تبیین اهداف و اقدامات دشمنان، اتحاد و همدلی و جلوگیری از اختلاف و نزاع، از ضرورت‌های امروز است. باید مراقبت کنیم که اختلافات موجب تضعیف جامعه نشود و ظرفیت‌های کشور صرف نزاع‌های داخلی نشود.

وی با تشبیه کشور به کشتی در میان امواج و طوفان، اظهار کرد: در چنین شرایطی حفظ کشتی، ساکنان آن و فرماندهی که آن را هدایت می‌کند اهمیت دارد و اگر هر فردی بخواهد بخشی از کشتی را آسیب بزند یا نیروها در داخل به نزاع با یکدیگر بپردازند، امکان عبور از شرایط دشوار کاهش می‌یابد.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر، ارزیابی خود از اهداف و عملکرد دشمنان را بیان کرد و گفت: دشمنان در این مدت به اهدافی که برای خود تعیین کرده بودند دست نیافته‌اند و مقاومت، اتحاد و صبوری مردم و آمادگی نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در این زمینه نقش داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: طلاب حوزه علمیه ضمن توجه جدی به ضرورت درس خواندن و کسب علم از منابع و استادان شایسته، نباید نسبت به امور مسلمین و مسائل جامعه اسلامی بی‌تفاوت باشند؛ زیرا طلب علم و اهتمام به امور جامعه از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و هدف آن است که حوزه، عالمانی جامع و مفید برای مردم تربیت کند.

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