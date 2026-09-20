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تقدیر تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) از خادمان، موکب‌داران و خیرین

۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸
کد مطلب: 1867817
تقدیر تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) از خادمان، موکب‌داران و خیرین

  حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر با قدردانی از معاونان، مدیران، کارکنان، خادمان افتخاری، موکب‌داران، مسئولان شهرستان و خیرین، برگزاری باشکوه برنامه‌های ایام محرم و صفر، اربعین حسینی و هفته ولادت حضرت سیدالکریم(ع) را حاصل همراهی و تلاش مجموعه خادمان این آستان دانست.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، با صدور پیام قدردانی و تشکر، از معاونان، مدیران، کارکنان، خادمان افتخاری، موکب‌داران، مسئولان شهرستان و خیرین به دلیل برگزاری برنامه‌های ایام محرم و صفر، اربعین حسینی و هفته ولادت حضرت سیدالکریم(ع) در حرم مطهر قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: خداوند متعال را شاکریم که با کمک و همراهی معاونان، مدیران و همه کارکنان و نیز خادمان ارجمند و افتخاری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، مراسم دو ماه محرم و صفر، به‌ویژه اربعین حسینی و نیز برنامه‌های ولادت حضرت سیدالکریم(ع)، با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شد و مردم متدین و ولایی شهرستان ری، تهران و شهرها و مناطق پیرامون، از برنامه‌های متنوع و جلسات گوناگون بهره‌مند شدند و رضایت خاطر آنان فراهم آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر در ادامه پیام خود تصریح کرده است: اینجانب به عنوان کوچک‌ترین خادم این بارگاه ملکوتی، از فردفرد عزیزانی که به آنان اشاره کردم و نیز موکب‌داران، مسئولان محترم شهرستان و خیرین بزرگوار، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری کرده و از خداوند متعال، سلامتی، سربلندی و موفقیت روزافزون آنان را مسئلت دارم.

وی همچنین با اشاره به ایستادگی و فداکاری مردم در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی، ابراز امیدواری کرده است: همان‌گونه که میلیون‌ها جان‌فدا در کشور، طی بیش از دویست شب، در دفاع از کشور عزیزمان ایران، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، میادین و پشت جبهه را حفظ کرده، دشمن را مأیوس و زمینه پیروزی نهایی را فراهم آورده‌اند، خادمان این آستان مقدس نیز بتوانند گوشه‌ای از این همه خوبی و بزرگی را جبران کرده و زمینه خاطر بیشتر آنان را فراهم سازند.
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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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