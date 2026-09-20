روز جهانی پاکسازی محیط زیست؛ ضرورت مقابله با آلودگی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یوناما امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) در صفحه فیسبوک خود به مناسبت روز جهانی پاکسازی محیط زیست نوشت: یکشنبه روز جهانی پاکسازی محیط زیست به ما یادآوری می‌کند که هر زباله‌ای بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد.

یوناما تأکید کرد که جلوگیری از ریختن زباله روی خیابان‌ها، کوچه‌ها و آبراهه‌ها، از جمله رودخانه کابل، به حفاظت از محیط زیست، ایجاد جوامع سالم‌تر و تأمین آینده‌ای پایدارتر برای همه کمک می‌کند.

این نهاد سازمان ملل افزود که آلودگی محیط زیست در افغانستان به یکی از چالش‌های جدی و رو به گسترش تبدیل شده است.

یوناما خاطرنشان کرد که در میان عوامل مختلف آلودگی، زباله‌های پلاستیکی نقش چشمگیری در آلوده ساختن آب‌ها، خاک و زمین‌های کشور دارند.

بر اساس اعلام رسمی اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، روزانه حدود چهار تُن زباله پلاستیکی تنها در کابل مصرف می‌شود. گزارش‌های متعدد نیز نشان می‌دهد تولید زباله جامد شهری در کابل روزانه بیش از سه هزار تُن برآورد می‌شود که بخش قابل توجهی از آن پلاستیک است و به دلیل ضعف مدیریت، به آلودگی آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها دامن زده است.

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