پاکستان: طالبان به «تظاهر به مذاکره» مشغول است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان روز شنبه (۲۸ شهریور) در بیانیه‌ای اعلام کرد که اسلام‌آباد همواره خواهان گفت‌وگو و تعامل سازنده با طالبان افغانستان بوده، اما اجازه نمی‌دهد «تظاهر به مذاکره» پوششی برای تهدیدکنندگان مردم پاکستان باشد.

روزنامه دان پاکستان با اعلام این خبر افزود که این موضع در واکنش به مصاحبه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با شبکه العربیه انگلیسی مطرح شد. مجاهد در این مصاحبه گفته بود افغانستان خواهان گفت‌وگو با پاکستان است، سازوکارهای قوی‌تری برای تبادل اطلاعات و همکاری امنیتی می‌خواهد و از نقش میانجی‌گرانه عربستان سعودی استقبال می‌کند.

دان تصریح کرد که پاکستان هشدار مجاهد مبنی بر «اقدام تلافی‌جویانه» در صورت انجام عملیات نظامی اسلام‌آباد در خاک افغانستان را رد کرد و تأکید نمود طالبان باید به‌جای منحرف کردن مسئولیت، شبکه‌های تروریستی فعال در خاک خود را نابود کند.

به گفته این روزنامه، وزارت اطلاعات پاکستان این اظهارات را با حمله تروریستی جمعه در کوهات مرتبط دانست که طی آن غیرنظامیان و مأموران پلیس در حال اقامه نماز جمعه هدف قرار گرفتند. در بیانیه آمده است مهاجمان «خوارج پست» با ریشه‌هایی در افغانستان هستند و پاکستان بارها نگرانی خود را از استفاده گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات اعلام کرده است.

دان خاطر نشان ساخت که اسلام‌آباد تأکید کرد حضور پناهگاه‌های تروریستی و زیرساخت‌های جذب و حمایت در افغانستان تهدید مستقیم امنیت پاکستان است. پاکستان همچنین ادعای مجاهد مبنی بر عدم اجازه فعالیت TTP در خاک افغانستان را رد کرد و یادآور شد طالبان بر اساس توافق‌نامه دوحه موظف است مانع استفاده از خاک افغانستان برای تهدید کشورهای دیگر شود.

در گزارش روزنامه دان تأکید شده که وزارت اطلاعات گفته است محکومیت حمله کوهات از سوی وزارت خارجه طالبان کافی نیست و باید با اقدامات ملموس، قابل راستی‌آزمایی و پایدار برای برچیدن پناهگاه‌های تروریستی همراه شود. پاکستان تأکید کرد اراده و توان لازم برای حذف تهدیدات تروریستی را دارد و بر اساس قوانین بین‌المللی از شهروندان، خاک و حاکمیت خود دفاع خواهد کرد.

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