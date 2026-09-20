دانشگاه دعوت در اعتراض به انتصاب هیأت مدیره طالبان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان دانشگاه خصوصی دعوت در کابل در اعتراض به تعیین هیأت مدیره جدید از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، این دانشگاه را تعطیل کردند.

این دانشگاه روز شنبه ۲۸ شهریور در اعلامیه‌ای رسمی، اقدام وزارت تحصیلات عالی طالبان در تعیین هیأت مدیره جدید را محکوم کرد. دانشگاه دعوت تأکید کرد که این هیأت بدون موافقت اداره و مؤسسان دانشگاه منصوب شده و از نظر این نهاد آموزشی هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد.

در اعلامیه آمده است که طالبان «بدون ارائه هیچ دلیل موجه شرعی، قانونی و اداری» و بدون کسب رضایت اداره و مؤسسان، دانشگاه را تصرف و هیأت مدیره جدید را منصوب کرده‌اند. مسئولان دانشگاه دعوت اعلام کردند که تا زمان روشن شدن وضعیت حقوقی و قانونی این نهاد، تمامی فعالیت‌های علمی، آموزشی و اداری آن از تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ متوقف خواهد شد.

وزارت تحصیلات عالی طالبان تاکنون درباره تعیین هیأت مدیره جدید برای دانشگاه دعوت و دلایل این تصمیم هیچ اظهارنظری نکرده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش‌تر نیز این گروه فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم‌النبیین(ص) که متعلق به شیعیان است را متوقف کرده بود.

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