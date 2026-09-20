پاکستان ریشه عاملان حمله کوهات را عناصری در افغانستان دانست

این وزارتخانه اعلام کرد که حمله مذکور از سوی «پست‌ترین خوارج با ریشه‌هایی در افغانستان» انجام شده است. در بیانیه تأکید شده که وجود پناهگاه‌های تروریستی همراه با زیرساخت‌های جذب نیرو و حمایت آن‌ها در خاک افغانستان، تهدید مستقیمی برای امنیت پاکستان ایجاد می‌کند.

وزارت اطلاعات پاکستان افزود: «این نگرانی‌ها بارها به رژیم طالبان افغانستان و واسطه‌های آن‌ها منتقل شده است.» اسلام‌آباد از طالبان خواسته به‌جای منحرف کردن مسئولیت، شبکه‌های تروریستی فعال را برچیند.

این در حالی است که طالبان همواره ادعاهای پاکستان مبنی بر حمایت و پناه‌دادن به گروه‌های مخالف حکومت پاکستان را رد کرده‌اند.

حمله انتحاری روز جمعه در مسجدی واقع در یک مرکز پلیس شهر کوهات، دست‌کم ۲۱ کشته و بیش از ۸۰ زخمی برجای گذاشت. پاکستان این حادثه را نمونه دیگری از تهدیدات امنیتی ناشی از خاک افغانستان دانسته و بر لزوم اقدامات عملی و قابل راستی‌آزمایی طالبان تأکید کرده است.

................

پایان پیام/