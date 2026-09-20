مداحان بحرینی با صدور مجوز مداحی مخالفت کردند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مداحان و ذاکران حسینی در بحرین با تصمیم مربوط به ساماندهی و صدور مجوز برای فعالیت‌های وعظ، خطابه و مداحی مخالفت کردند و آن را دخالت در امور دینی، محدودکننده آزادی‌های مذهبی و مداخله در امور مذهبی شیعیان این کشور دانستند.

مداحان و ذاکران بحرینی با اشاره به دیدگاه‌های فقها و احکام و رهنمودهای شرعی، تأکید کردند که دخالت و سلطه نهاد سیاسی بر امور اسلامی، اوقاف شرعی و ولایت بر آن‌ها، همچنین خطابه دینی، شعائر حسینی و دیگر شعائر اسلامی، از نظر شرعی جایز نیست.

در این بیانیه همچنین بر حرمت پذیرش و تسلیم در برابر تصمیماتی که به چنین دخالتی منجر می‌شود، تأکید شده است.

مداحان و ذاکران بحرینی با تأکید بر مخالفت کامل با دریافت مجوز برای فعالیت‌هایی که شریعت اسلامی بر انجام آن‌ها تأکید کرده یا آن‌ها را واجب عینی یا کفایی دانسته است، تصریح کردند که برگزاری شعائر حسینی، اعم از سخنرانی، مداحی و عزاداری، چه به صورت فردی و چه جمعی، از جمله این موارد است.

آنان همچنین تأکید کردند که هیچ‌یک از مداحان و ذاکران نباید با این تصمیمات همکاری کرده یا برای دریافت مجوز اقدام کنند و مدعی شدند که چنین اقدامی به معنای کمک به تضعیف دین و از بین بردن مذهب خواهد بود.

در پایان این بیانیه، به افرادی که با این تصمیم همراهی کنند هشدار داده شده و مسئولیت شرعی و تاریخی پذیرش آن متوجه آنان دانسته شده است.

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