به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین نشست شورای سیاست‌گذاری هفته ملی کودک با حضور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاون فرهنگی کانون و نمایندگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و غیردولتی و فعالان حوزه کودک و نوجوان، روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در سالن همایش مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته ملی کودک، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، مشارکت دادن کودکان در طراحی و اجرای برنامه‌ها، توجه به عدالت فرهنگی، سلامت روان، استمرار آموزش، تقویت خانواده، توجه به شهدای کودک و نوجوان و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه کودکان تأکید شد.

شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» نیز به عنوان شعار هفته ملی کودک مورد تأکید قرار گرفت و اعضای شورا درباره برنامه‌های هفت روز این هفته و مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط به تبادل نظر پرداختند.

«لبخند کودکان، الفبای وطن» بیانگر مسئولیت مشترک در قبال کودکان است

حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این نشست با اشاره به شعار امسال هفته ملی کودک با عنوان «لبخند کودکان، الفبای وطن» گفت این شعار در عین کوتاهی، مفهومی عمیق دارد و بر مسئولیت مشترک همه دستگاه‌ها و نهادها در قبال کودکان و آینده کشور تأکید می‌کند.

وی افزود: لبخند پایدار کودکان تنها با برگزاری برنامه‌های مناسبتی شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند تأمین امنیت، آرامش، محبت، عدالت، دسترسی به آموزش، کتاب، بازی و فرصت‌های رشد است.

مدیرعامل کانون همچنین با اشاره به شرایط اجتماعی و تجربه‌های اخیر کودکان و نوجوانان، بر ضرورت توجه به سلامت روان، افزایش تاب‌آوری و ایجاد فرصت‌های فرهنگی و تربیتی برای آنان تأکید کرد و گفت: در برنامه‌ریزی برای کودکان باید از «برنامه‌سازی برای کودک» به سمت «اقدام با کودک» حرکت کرد و خود کودکان نیز در طراحی و اجرای برنامه‌ها نقش داشته باشند.

علامتی مدرسه را یکی از مهم‌ترین محیط‌های زندگی کودکان دانست و بر استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای حمایت از کودکان، به‌ویژه کودکان کم‌برخوردار، دارای نیازهای ویژه و کودکان آسیب‌پذیر تأکید کرد.

وی در ادامه، هفت روز هفته ملی کودک را فرصتی برای توجه به موضوعاتی همچون یاد کودکان و نوجوانان شهید، محیط‌زیست، خانواده، بازی، کتاب، عدالت و آینده کودکان عنوان کرد و از دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو شورای سیاست‌گذاری خواست به جای افزایش صرف تعداد برنامه‌ها، بر اجرای اقدامات مؤثر، ماندگار و قابل سنجش تمرکز کنند.

مدیرعامل کانون در پایان تأکید کرد که موفقیت برنامه‌های هفته ملی کودک باید با میزان مشارکت خود کودکان، دسترسی کودکان محروم به فرصت‌های فرهنگی و تربیتی و میزان شنیده‌شدن دیدگاه آنان سنجیده شود.

هفته ملی کودک باید با مشارکت همه ظرفیت‌های کشور برگزار شود

فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون، در ادامه این نشست از حضور و همراهی نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف قدردانی کرد و گفت: امسال نسبت به سال‌های گذشته مشارکت سازمان‌ها و نهادها در برنامه‌های هفته ملی کودک افزایش یافته و این موضوع ظرفیت ارزشمندی برای اجرای برنامه‌های مشترک ایجاد کرده است.

وی با گرامی‌داشت یاد شهدای کودک و نوجوان گفت: امسال یکی از رویکردهای جدی هفته ملی کودک، توجه ویژه به شهدای کودک و نوجوان و تلاش برای ساختن لبخند برای کودکانی است که امروز در کشور زندگی می‌کنند.

فلاح همچنین از تدوین شیوه‌نامه فعالیت‌های هفته ملی کودک خبر داد و افزود: این شیوه‌نامه بیشتر با هدف هماهنگی میان دستگاه‌ها تدوین شده و قرار نیست یک دستورالعمل اجرایی سخت‌گیرانه باشد.

او از اعضای شورا خواست دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را برای تکمیل این شیوه‌نامه ارائه کنند.

معاون فرهنگی کانون همچنین بر استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور تأکید کرد و گفت: اگر یک روز از هفته ملی کودک به خانواده اختصاص پیدا می‌کند، باید همه ظرفیت‌های مرتبط از جمله خانواده، مسجد، پایگاه‌های فرهنگی، حمل‌ونقل، شهرداری، سینما، تئاتر، موزه‌ها، کارخانه‌ها و دیگر مجموعه‌ها بتوانند در آن مشارکت کنند و فضایی مناسب برای حضور و ارتباط کودکان ایجاد شود.

فلاح از مسئولان دستگاه‌ها خواست برنامه‌های خود را از طریق رسانه‌ها معرفی کنند تا فعالیت‌های هفته ملی کودک از ضریب رسانه‌ای مناسبی برخوردار شود.

فلاح در ادامه به اجرای طرح «جشن ملی کتابخانه» برای دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی اشاره کرد و گفت: از سال گذشته این طرح با همکاری آموزش و پرورش و مراکز کانون اجرا شده است.

به گفته او، در این طرح دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی که سال گذشته جشن الفبا را تجربه کرده‌اند، با ورود به سال دوم مدرسه، به صورت نمادین جشن ورود به کتابخانه را تجربه می‌کنند.

وی پیشنهاد کرد سازمان‌ها و نهادهای عضو شورا نیز از این ظرفیت برای فرزندان کارکنان خود و دیگر کودکان استفاده کنند.

در ادامه نشست، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف دیدگاه‌ها، پیشنهادها و ظرفیت‌های مجموعه‌های خود را برای مشارکت در هفته ملی کودک مطرح کردند.

استفاده از ظرفیت مراکز بهداشتی برای کودکان و نوجوانان

نماینده وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت معاونت بهداشت و شبکه گسترده دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: حدود ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی در کشور فعالیت دارند و مراکز خدمات بهداشتی اولیه، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت می‌توانند در برنامه‌های مرتبط با کودک و نوجوان نقش‌آفرین باشند.

وی بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها برای استفاده از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

نماینده وزارت بهداشت با اشاره به موضوع جوانی جمعیت، بر اهمیت توجه به خانواده و فرزندآوری در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و پیشنهاد داد از ظرفیت هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های مورد علاقه کودکان و نوجوانان برای تقویت نگرش مثبت نسبت به خانواده و روابط خواهر و برادری استفاده شود.

نویسنده کودک و نوجوان: یک روز ملی برای بادبادک‌ها

محمد میرکیانی، نویسنده کودک و نوجوان، با تأکید بر مردمی بودن برنامه‌های هفته ملی کودک پیشنهاد کرد در یکی از روزهای این هفته، در شهرهای مختلف کشور برنامه‌ای ساده و کم‌هزینه برای ساخت و به پرواز درآوردن بادبادک‌ها برگزار شود.

او گفت چنین برنامه‌ای با امکانات بسیار ساده می‌تواند کودکان و خانواده‌ها را در یک فعالیت مشترک مشارکت دهد و خاطره‌ای جمعی و ماندگار برای آنان ایجاد کند.

هفته کودک با مشارکت خود کودکان ساخته شود

نماینده رسانه کودک نیز بر تفاوت رویکرد امسال با سال‌های گذشته تأکید کرد و گفت: بهتر است برنامه‌های هفته ملی کودک با مشارکت مستقیم خود بچه‌ها ساخته شود.

وی پیشنهاد کرد از ظرفیت «کودک خبرنگار» برای ثبت و انعکاس فعالیت‌های هفته کودک استفاده شود تا کودکان در جایگاه مشارکت‌کننده و صاحب‌نظر حضور داشته باشند و اطلاعات و دیدگاه‌های نسل جدید برای برنامه‌ریزی‌های آینده نیز جمع‌آوری شود.

کودکان باید نقش‌آفرین باشند

نماینده خانه تئاتر نیز بر حضور فعال کودکان در برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: کودکان باید در برنامه‌های هفته ملی کودک نقش‌آفرین باشند.

او همچنین بر ضرورت توجه به تبلیغات محیطی و سیمای شهری در آستانه هفته ملی کودک تأکید کرد و پیشنهاد داد دستگاه‌ها با همکاری شهرداری تهران، ظرفیت‌های تبلیغات شهری را برای معرفی هفته کودک و طرح موضوعات مرتبط با کودکان فعال کنند.

«کفش‌های جامانده» در مسیر ژنو تا ژنو

دبیرکل انجمن صلح و دوستی نیز درباره طرح بین‌المللی «کفش‌های جامانده» توضیح داد و گفت: نخستین نمایشگاه این طرح درباره کودکان شهید در شهر ژنو برگزار شده و این نمایشگاه در هشت استان کشور نیز برپا شده است.

او پیشنهاد کرد در صورت امکان، یکی از برنامه‌های مرکزی هفته ملی کودک میزبان مرحله بعدی این طرح باشد و در نهایت قاب‌های این نمایشگاه از شهرهای مختلف کشور در نشست آتی سازمان ملل متحد به نمایش گذاشته شود.

استفاده از ظرفیت شادپیمایی عروسک‌ها

نماینده کانال پویا با اشاره به جذابیت شادپیمایی عروسک‌ها در جشنواره‌های عروسکی، خواستار توجه بیشتر به این برنامه در هفته ملی کودک شد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به کیفیت و تنوع شخصیت‌های کودکانه در تولیدات تصویری تأکید کرد و خواستار دقت بیشتر در استفاده از هوش مصنوعی و طراحی کاراکترها شد.

توجه به هویت، عدالت فرهنگی و کودکان محروم

در ادامه نشست، نماینده سازمان ملی تعلیم و تربیت با اشاره به محور «وطن» در شعار هفته ملی کودک، بر ضرورت توجه به هویت ملی کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: برنامه‌های هفته کودک باید به گونه‌ای طراحی شود که کودکان در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه مناطق محروم، سهم واقعی از این رویداد داشته باشند.

وی با اشاره به کمبود امکانات فرهنگی و تفریحی برای برخی کودکان، بر ضرورت توجه به کودکانی که به پارک، کتابخانه، امکانات بازی و خدمات فرهنگی دسترسی ندارند تأکید کرد و گفت: مفهوم «لبخند کودکان» باید در کنار برنامه‌های رسانه‌ای و شاد، به زیرساخت‌های واقعی زندگی کودکان نیز توجه داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد کرد برنامه‌های هفته ملی کودک در سه سطح ملی، بین‌المللی و مردمی طراحی شود و در کنار برنامه‌های عمومی، نشست‌های تخصصی با حضور روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و متخصصان حوزه کودک برگزار شود.

نماینده سازمان ملی تعلیم و تربیت همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت نیازهای کودکان و نوجوانان در سنین مختلف تأکید شد و حاضران خواستار آن شدند که برنامه‌های هفته ملی کودک برای گروه‌های سنی مختلف، از دوره ابتدایی تا متوسطه، متناسب با ویژگی‌های رشدی، روانی و اجتماعی آنان طراحی شود.

تأکید بر روز قصه و خانواده

در پایان، بر ظرفیت روز قصه و همچنین روز خانواده در هفته ملی کودک تأکید شد و از صداوسیما خواسته شد برای انعکاس این دو موضوع و دیگر محورهای هفته ملی کودک برنامه‌های ویژه‌ای در نظر بگیرد.

همچنین اعلام شد نشست‌های تخصصی مرتبط با حوزه کودک و نوجوان در ادامه مسیر برگزار خواهد شد تا سازمان‌ها و نهادهای عضو شورا بتوانند موضوعات تخصصی مورد نظر خود را با حضور کارشناسان دنبال کنند.

هفته ملی کودک امسال از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با مشارکت سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادهای مردمی و مجموعه‌های فعال حوزه کودک و نوجوان برگزار خواهد شد.

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