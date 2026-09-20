به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این تظاهرات که شنبه شب برگزار شد، شرکت‌کنندگان بار دیگر خواستار آزادی اعضای بازداشت‌شده ناوگان صمود شدند.

بر اساس این گزارش، وائل نوار، غسان البوغدیری، نبیل الشنوفی و غسان الهنشیری با اتهاماتی از جمله پول‌شویی و سوءاستفاده از کمک‌های مالی روبرو هستند. آنها مارس گذشته در حالی که برای یک سفر دریایی جدید از تونس به غزه آماده می‌شدند، دستگیر شدند.

سازمان‌دهندگان ناوگان صمود اظهار داشتند که ادامه بازداشت این فعالان غیرقابل قبول است و نسبت به وخامت حال آنها پس از شروع اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط بازداشتشان هشدار دادند.

بسام الطریفی، رئیس انجمن حقوق بشر تونس، با بیان اینکه «این پرونده انگیزه سیاسی دارد»، تأکید کرد که با بازداشت‌شدگان مانند زندانیان عقیدتی و سیاسی رفتار می‌شود.

الطریفی افزود: مسئله فلسطین از حمایت مردمی گسترده‌ای در تونس برخوردار است و به نظر من، ربط دادن فعالیت‌های جنبش طرفدار فلسطین به موضوع مدیریت کمک‌های مالی، تلاشی برای منحرف کردن توجهات از مسئله فلسطین است.

در این زمینه، غسان بوعزی، یکی از کسانی که خواستار آزادی این فعالان بود، گفت که دستگیری آنها بخشی از یک کارزار گسترده‌تر است که مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهد. وی بدون اینکه مشخص کند به چه کسی اشاره می‌کند، اظهار داشت که در این مورد فشار خارجی دخیل است.

«ناوگان جهانی صمود» اعلام کرده است که کارزارهای خود را به‌عنوان یک جنبش مسالمت‌آمیز با هدف اعتراض به محاصره تحمیلی غزه، مخالفت با اعمال گرسنگی علیه مردم غزه و اعتراض به تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در این منطقه راه‌اندازی کرده است.

سال گذشته، کشتی‌های متعلق به این ناوگان در بندر «سیدی بو سعید» توسط دو پهپاد مورد حمله قرار گرفتند، پیش از آنکه نیروهای دریایی رژیم اسرائیل آنها را در مسیر غزه رهگیری، قایق‌هایشان را توقیف، شرکت‌کنندگان را بازداشت و سپس آنها را اخراج کنند.

مقامات تونس در ماه مارس ۲۰۲۶ شماری از اعضای هیأت اجرایی «ناوگان صمود» را که با هدف شکستن محاصره نوار غزه فعالیت می‌کردند، بازداشت کردند. از میان آنان سه نفر بعداً آزاد شدند، اما چهار فعال همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

از زمان این بازداشت‌ها تاکنون، درخواست‌های نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های بازداشت‌شدگان برای آزادی آنان ادامه داشته است.

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