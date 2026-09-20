به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در سخنرانی در مراسمی که در شهر نبطیه برای بزرگداشت شهدای نبرد «العصف المأکول» برگزار شد، اظهار داشت: ما در مرحله‌ای قرار داریم که نیازمند انتخاب‌های روشن است؛ دور از ابهام، سردرگمی و دوپهلوگویی. ما در مرحله‌ای هستیم که در آن هیچ گزینه‌ای جز ایستادگی و دفاع از موجودیت، سرزمین، میهن، حاکمیت، آزادی و دولت خود نداریم.

به نقل از المنار، وی عنوان داشت: ما با توجه به ماهیت دشمن، از آن جز جنایت، کشتار و تمایل به توسعه‌طلبی انتظار نداریم و از آمریکایی‌ها نیز جز حمایت نظامی و پوشش سیاسی برای دشمن انتظاری نداریم. اما عملکرد دستگاه حاکمه لبنان، چه در عرصه مذاکرات و چه در داخل، خطرناک و فاجعه‌بار بوده است؛ زیرا این دولت نه‌تنها در برابر نتایج تجاوز تسلیم شد، از مقابله با آن روی گرداند و مردم لبنان را در برابر کشتار و تخریب به حال خود رها کرد، بلکه در سیاست‌ها و مواضع خود به سمت همراهی با تجاوزات حرکت کرد و کوشید نتایج آن را در داخل لبنان نیز محقق کند و به دنباله‌رو آن تبدیل شد.

این نماینده حزب‌الله تصریح کرد: دستگاه حاکمه لبنان با مقاومت همچون یک نهاد خارج از قانون برخورد کرد و در جهت تشدید مشکل با مقاومت و خاستگاه اجتماعی آن گام برداشت. همچنین هدف خود را برچیدن مقاومت، محاصره سیاسی آن و پایان دادن به حضور آن به‌عنوان یک پدیده سیاسی در عرصه لبنان قرار داد.

وی اظهار کرد: دستگاه حاکمه به اشتباه تصور می‌کند که در موضع برتر قرار دارد و سیاست‌ها و مواضع خود را بر اساس تبعیت کامل از آمریکا و مماشات با اسرائیل بنا کرده است. به همین دلیل، اقدامات خود علیه مقاومت را به همین موارد محدود نکرد، بلکه از آن فراتر رفت و به اخراج سفیر ایران و توقف پروازهای ایران نیز اقدام کرد. این دستگاه حاکمه همچنین در تلاش است ما را در داخل نهادهای دولتی محاصره کند، تضعیفمان کند و از نهادهای دولت کنار بگذارد.

علی فیاض افزود: اما خطرناک‌ترین بخش موضع دستگاه حاکمه، اتکای آن به اسرائیل برای تکمیل مأموریت نابودی مقاومت است؛ تا از این طریق گزینه سیاسی آن برای تغییر موازنه‌های لبنان و سوق دادن کشور به سمت ائتلاف‌هایی که با ساختار اجتماعی و الزامات ثبات آن در تضاد است، موفق شود. اگر این وضعیت بر چیزی دلالت داشته باشد، نشانه سوءبرآورد و درک نادرست است و از محاسبات و شرط‌بندی‌های سست و خطرناک حکایت دارد.

وی ادامه داد: دستگاه حاکمه لبنان بارها و بارها فرصت خود را داشته است؛ اما نتیجه چیزی جز انباشته شدن شکست‌ها و ناکامی‌ها نبوده است. تجاوزگری اسرائیل حد و مرزی نمی‌شناسد و به سیاست مماشات در برابر جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه خود اهمیتی نمی‌دهد. حمله اسرائیل به ارتش لبنان در «دیر میماس» در روز گذشته، بهترین نمونه آن است که نشان می‌دهد امتیازدهی‌های حاکمیت لبنان برای اسرائیل هیچ معنایی ندارد و اسرائیل در مقابل آن، با تشدید حملات و افزایش تنش پاسخ می‌دهد.

علی فیاض تأکید کرد: زمان آن رسیده است که دستگاه حاکمه لبنان از شرط‌بندی‌های اشتباه دست بردارد، از انتظار برای انتخابات اسرائیل دست بکشد، به شکست رویکرد خود اذعان کند، در سیاست‌هایش بازنگری کند، واقعیت‌های موجود و نتایج به‌دست‌آمده را صادقانه با مردم لبنان در میان بگذارد و بار دیگر اولویت تفاهم میان لبنانی‌ها را در مقابله با اشغالگری و رویکرد تجاوزکارانه اسرائیل در مرکز سیاست خود قرار دهد.

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