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نماینده پارلمان عراق:

سلطه آمریکا بر فروش نفت عراق باید پایان یابد

۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۲
کد مطلب: 1867911
سلطه آمریکا بر فروش نفت عراق باید پایان یابد

مختار موسوی، نماینده پارلمان عراق، امروز (یکشنبه) خواستار پایان دادن به سلطه آمریکا بر فروش نفت عراق شد و تأکید کرد که پرونده درآمدهای نفتی به اهرم فشاری تبدیل شده که بیش از یک بار علیه عراق استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مختار موسوی، نماینده پارلمان عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد: مسیرهای شناخته‌شده به این شکل است که درآمدهای فروش نفت عراق به دلار در حساب‌هایی نزد بانک فدرال رزرو آمریکا واریز می‌شود و سپس به بغداد می‌رسد. این مسیر می‌تواند به یک اهرم فشار اقتصادی علیه عراق تبدیل شود.

وی افزود: این موضوع پیامدهای مستقیمی بر اقتصاد عراق دارد و هر از چند گاهی به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌شود. بنابراین باید این معادله بازنگری شود تا درآمدهای فروش نفت عراق به‌طور مستقیم به بغداد برسد.

الموسوی اشاره کرد: ادامه این روند ضرر بزرگی بر اقتصاد عراق وارد می‌کند و یک اهرم فشار قابل بهره‌برداری است و این امر می‌طلبد که دولت این چارچوب را با مسیرهایی اصلاح کند که حاکمیت کشور را حفظ و ثروت‌ها و اموال آن را صیانت نماید.

وی تأکید کرد: ضروری است که فروش نفت عراق به‌طور مستقیم به خزانه دولت و نهادهای دولتی عراق مرتبط باشد تا توانایی دولت در مدیریت منابع مالی‌اش تقویت شود و حفاظت از اموال و ثروت‌های ملی تأمین گردد.

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