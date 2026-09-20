به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت بانوانی با عنوان «زنان جبهه مقاومت و فضیلت در عراق» از میان اعضای مجموعه حرکت نهضة لواء‌الکوثر، در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۸ شهریورماه، به میزبانی مجمع جهانی اهل بیت(ع) سفری رسمی، فرهنگی و معنوی به جمهوری اسلامی داشتند؛ شایان ذکر است عمده اعضای انتخابی در این گروه شخصیتهای برجسته فعال از جمله دو معاون وزیر، نمایندگان پیشین مجلس، وزیر سابق، مسئولین امور زنان سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و همچنین از مجلس اعلای عراق و حشد الشعبی هستند که در روز سه‌شنبه؛ مورخ ۲۴ شهریورماه ساعت ۱۱ لغایت ۱۲ میهمان دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) بودند.

در ابتدای نشست سرکار خانم دکتر رکن‌آبادی ضمن خیرمقدم و تشکر از سفر زنان فعال مقاومت به مسئولیت سرکار خانم دکتر حلا الجابری الموسوی به معرفی مدعوین و برنامه‌ها و فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای ایشان اشاره نموده و از دبیرکل محترم، حضرت آیت الله رمضانی دعوت نمودند تا با رهنمودهای داهیانه خود حضار را به فیض برسانند.

در ادامه آیت الله رمضانی ضمن خوشامدگویی به بانوان حاضر در جلسه بیان کرد: امید داریم با برنامه‌های تدارک دیده شده شما بانوان که از بانوان تاثیرگذار در عرصه‌های مختلف در عراق هستید سفر پر خیر و برکتی را تجربه نمائید.

سپس ایشان با اشاره به جایگاه زن از دیدگاه قرآن کریم بیان نمودند: در قرآن حدود ۳۰۰ آیه درخصوص بانوان نازل شده است که به ابعاد مختلف شخصیت زن می‌پردازد. بطور کلی با توجه به اینکه زن زودتر آمادگی الهی را پیدا کرده است لذا زودتر از مردان وارد صحنه عبادت می‌شود. در قرآن سوره‌ای به نام زنان (نساء) داریم همچنین به نام برخی از زنان مانند حضرت مریم(س) هم نامگذاری شده و یا دیگر زنانی همچون آسیه به عنوان الگو معرفی شده‌اند. درحقیقت باید توجه نمود زن و مرد در همه مقامات مربوط به حوزه انسانی با هم مشارکت دارند. و هیچ فرقی بین ایشان نیست. که در آیه ۳۵ سوره احزاب به آن اشاره شده است.

در ادامه ایشان با اشاره به جایگاهی که انبیا و اولیای الهی برای زنان قائل بودند بیان داشتند: انبیاء الهی در طول تاریخ بزرگترین مدافعان حقوق زنان بودند که نمونه بارز آن نبی مکرم اسلام و احترام ایشان به شخصیت حضرت خدیجه و فاطمه سلام الله علیهما بود تا جایی که به ایشان ابتر گفتند. و خداوند به ایشان کوثر عنایت فرمود. و این عنایت به برکت دفاعی است که نبی مکرم اسلام از حقوق زن داشته است. در حقیقت این کوثرگرایی همان جریان توحیدی در برابر جریان شرک و کفر است. لذا اگر خوب دقت بفرمائید؛ پیامبر زنان را در عرصه‌های مختلف حاضر کرده است.

سپس دبیرکل مجمع ضمن اشاره به جنایات غرب نسبت به بانوان عنوان نمودند: در غرب شما خلاف این را می‌بینید. بیشترین جنایت نسبت به زنان استفاده ابزاری از ایشان است که در غرب رواج دارد و متأسفانه تا امروز نتوانستند به جایگاه خودشان برسند. زنان با جنبش فمینیسم برای رسیدن به اهداف شان ناکام ماندند.

در ادامه حضرت آیت الله رمضانی با اشاره به نقش بانوان در پیشبرد فرهنگ مقاومت در دنیا اشاره داشتند: در خود کشور عراق زنان نقش بسیار مهمی را در عرصه مقاومت داشته‌اند. در حقیقت مقاومت را باید به ساختار اجتماعی و سازمانی بسط دهیم. باید توجه نماییم کشور عراق بیش از چهار دهه یکی از حساس‌ترین کانون‌های دگرگونی فرهنگی در غرب آسیا و جهان اسلام بوده است. فروپاشی موقت و سرانجام تهاجم گسترده داعش در سال ۲۰۱۴ جامعه عراق را با مشکلات متعدد مواجه کرد. در این بین زنان بیشتر از همه اقشار در معرض تهدید بودند. خشونت‌های سازمان‌یافته، فقر تحمیلی، آسیب‌های روانی بواسطه از دست دادن اعضای خانواده و ... همه عواملی بودند که زنان بتوانند به خوبی مقاومت خود را نشان دهند. نقش برجسته زنان را در این منظومه مقاومت باید بصورت دقیق مورد توجه قرار داد. این غیر از نقش کنشگری در عرصه تعلیم و تربیت است. نقش بانوان در تربیت آگاهانه نسل‌ها، مدیریت پایدار خانواده، پشتیبانی لجستیک رزمندگان، مقابله روانی با رسانه دشمن بسیار مهم، مشهود و قابل ستودن است که خود ریشه در باورهای جامعه عراق دارد.

در ادامه ایشان با اشاره به ظرفیت‌های قابل تقدیر بانوان عراقی بیان داشتند: عشق و تمسک به فرهنگ اهل بیت(ع)، صیانت و دفاع از حرم‌های مطهر، حمایت بنیادین از آرمان‌های امت اسلامی و ایستادگی در برابر امواج فتنه‌های مذهبی همگی فرهنگ جامع مقاومت است که حضور موثر زنان در این جریان تأثیرگذار بوده البته این را هم باید اذعان نمود که این حضور هیچگاه متأثر از جنبش‌های غربی نبوده بلکه ریشه در تاریخ دینی و اجتماعی این کشور دارد.

سپس دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به نقش شهیده بنت الهدی صدر در دوران حکومت بعث استبدادی در عراق عنوان نمودند: او به عنوان یک کنشگر بزرگ و زن مسلمان متفکر و نویسنده و مجاهد تجلی می‌کند و توانسته است یک پیوند اجتماعی، ادبیات متعهد، تولید علم و تربیت دختران مبارز شجاع سیاسی را معنا کند. او با تأسیس مدارس دخترانه الزهرا(س)، نگارش رمان‌های متناسب با نیاز جوان‌ها سدی محکم در برابر هجوم فرهنگی رژیم بعث بوجود آورد. و وقتی که برادر بزرگوارش سیدمحمدباقر صدر را دستگیر کردند ایشان به حرم امیرالمومنین می‌رود و سخنرانی زینبی را دارد و در نهایت با برادرش به شهادت می‌رسد. او در حقیقت الگوی خود را زینب(س) قرار داد. پس باید مکتب زینبی امروزه در جوامع زنان مقاومت ما بیشتر رشد پیدا کند.

در ادامه دبیرکل مجمع با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در دنیای کنونی بیان داشتند: زنان جامعه ما امروز حوادث را باید به نحو شایسته مدیریت کنند. شرایط تحول امروزه در عراق قابل مقایسه با گذشته نیست. با شرایط تحولی استثنایی در عراق مواجه هستیم. اگر شما در عرصه مقاومت حضور نداشته باشید تمام این مجاهدت‌ها دفن خواهد شد. چنان که اگر زینب(س) نبود عاشورا در خاک‌های کربلا دفن می‌شد و امروز نمی‌توانست به عنوان الگوی آزادگان جهان باشد.

سپس حضرت آیت الله رمضانی با اشاره به اربعین بیان نمودند: اربعین را در ذیل عاشورا تاریخی نبینید بلکه اربعین حسینی امروز بازتولید مجدد مقاومت و دیپلماسی عمومی بانوان می‌تواند باشد. لذا اربعین بزرگترین شبکه همبستگی بین‌المللی و جامعه‌پذیری جهان معاصر را به نمایش می‌گذارد که این نکته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. و زنان عراق در این صحنه بی‌نظیر، رکن اصلی این ضیافت هستند.

در ادامه دبیرکل مجمع بیان داشتند: مجمع جهانی اهل بیت(ع) به عنوان مرجعیت علمی امور شیعیان در دنیا آمادگی دارد این محتوای غنی را در اختیار شما قرار بدهد. و در این شبکه‌سازی فراملی و دیپلماسی فرهنگی نقش ایجاد کند و در ترویج دیدگاه‌های تمدنی نقش خود را ایفا نماید. و در نهایت باید اذعان نمایم ما امروز با تهاجم شناختی نفوذ سبک زندگی غربی و چالش عفاف و حجاب مواجه هستیم. این تهدیدها علیه جبهه مقاومت فعالیت دارد و دشمنان در صدد تضعیف ارزش‌های حیا و عفاف و دامن زدن به پدیده بی‌حجابی و حتی برهنگی در جامعه هستند. لذا مهم است که به نسل جوان بفهمانیم حجاب و عفاف نوعی مقاومت در برابر وساوس شیطان است.

در ادامه ایشان با اشاره به اهمیت امت‌سازی بیان نمودند: تشکیل امت وظیفه همه پیامبران بود و پیغمبر اسلام موفق به تشکیل آن شدند. اما بعدها به هم خورد ولی امام خمینی(ره) بحث امت‌سازی را دنبال کردند و امام شهید ۳۷ سال امت را تربیت نمودند. و با خونشان این امت مبعوث شد. یعنی به حد بلوغ رسید و این بعثت نه فقط در میان مسلمانان بلکه در میان غیرمسلمانان هم پدید آمده است. و این جغرافیای مقاومت در حال گسترش است. و در این مسیر ما نباید خسته بشویم البته مسیر مقاومت شهادت هم دارد. ما بهترین ها را از دست دادیم. امام ما را از ما گرفتند. بچه‌های میناب، فرماندهان بزرگ را از ما گرفتند اما همچنان محکم ایستاده‌ایم.

و در انتها با روایت مستقیم از کسی که رهبر شهید را غسل نمودند به شباهت‌های شهادت ایشان به امام حسین(ع) و حضرت زهرا(س) اشاره نموده امید داریم که خداوند ما را در این مسیر ثابت قدم نماید.

در این جلسه که با استقبال بانوان عراقی انجام شد خواهران ضمن اهدای هدایای تبرکی به دبیرکل محترم و تشکر از مجمع جهانی اهل بیت(ع) بخاطر مدیریت بسیار عالی در برگزاری موفق برنامه‌های موثر و مفید فرهنگی علمی دینی و آموزشی خاطرنشان نمودند این برنامه ها در ایجاد انگیزه و انجام فعالیت‌های آتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

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