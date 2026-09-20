به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ارشد امور خارجی فاکس‌نیوز در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: من در موقعیتی هستم که باید تصمیم بگیرم و در آینده‌ای نزدیک، اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد.

رئیس جمهور آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: گزینه‌ هایی که اکنون روی میز هستند عبارتند از: نابودی کامل ایران، رها کردن آن برای فروپاشی اقتصادی، یا دستیابی به توافق!

دونالد ترامپ با پیگیری سیاست کلامی تهاجمی اولیه و سپس عقب نشینی از تهدیدات پوچ خود در گام دوم، ادعا کرد: آن‌ ها بهتر است درست رفتار کنند. من از ایده دیدار با رئیس‌ جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در هفته جاری استقبال می‌کنم.

ترامپ با طرح ادعایی مضحک و بدون اشاره به نقض تفاهم نامه اسلام آباد میان تهران و واشنگتن از سوی خود، مدعی شد: برخی مقامات ایرانی پنهان شده‌اند و یافتن فردی که قادر به دستیابی به توافق باشد، غیرممکن است.

وی سپس ادعا کرد: با وجود هشدارهای صادرشده به شهروندانمان در سراسر منطقه، وضعیت این هفته در خاورمیانه (غرب آسیا) تفاوتی با هفته‌ های دیگر ندارد. ... ایالات متحده در تماس دائم با حوثی‌ها (ارتش و رزمندگان یمنی) است و آن‌ ها توافق کرده‌اند که با ما نجنگند!

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