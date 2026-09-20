محاکمه ۶ شهروند فرانسوی در عراق/ هزاران مظنون به عضویت در داعش در انتظار محاکمه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع قضایی عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت جلسه محاکمه امروز یکشنبه برگزار می‌شود.

این منبع افزود: این شش فرانسوی که هویتشان فاش نشده، در گروه نخست ۴۷ شهروند فرانسوی قرار دارند که سال ۲۰۲۵ از سوریه به عراق منتقل شدند.

داعش از سال ۲۰۱۴ مناطق وسیعی را در عراق و سوریه تصرف کرد و دست به کشتار و خشونت‌های وحشیانه زد، تا اینکه سرانجام از آنجا بیرون رانده شدند.

یکی از این افراد، آدرین گیوم است. او به نام داعش مسئولیت حمله نیس در جنوب فرانسه را بر عهده گرفت؛ حمله‌ای که ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶ رخ داد و ۸۶ کشته برجای گذاشت.

اوایل سپتامبر امسال، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد تحقیقات درباره ۵۷۰۴ متهم داعش که از شمال شرق سوریه به عراق منتقل شده‌اند، به پایان رسیده و پرونده آنها به دادگاه‌های موضوعی ارجاع شده است.

شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد رسیدگی به این متهمان بر اساس توافق‌های دوجانبه و تفاهم‌های میان عراق و کشورهای متبوع آنها و بر پایه قوانین عراقی و اصل عمل متقابل، به‌صورت تفکیک‌شده انجام می‌شود.

این شورا اشاره کرد مرکز ملی همکاری قضایی بین‌المللی هر ابتکار یا پیشنهادی را که این کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی برای کمک به عراق در این پرونده مطرح کنند، بررسی خواهد کرد.

در سال‌های گذشته، دادگاه‌های عراقی احکام اعدام و حبس ابد را به اتهام عضویت در «گروهی تروریستی» در پرونده‌های تروریسم و قتل، علیه متهمانی از جمله خارجی‌ها صادر کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۹، احکام اعدام برای ۱۱ شهروند فرانسوی صادر شد که در مرحله تجدیدنظر به حبس ابد کاهش یافت.

گفتنی است ۴۷ شهروند فرانسوی از بازداشت‌شدگان داعش در ژوئیه ۲۰۲۵ از شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند تا محاکمه شوند.

پیش از آن، آمریکا در آغاز سال ۲۰۲۶ روند گسترده‌تری را برای انتقال بازداشت‌شدگان از زندان‌های منطقه به عراق آغاز کرد که به انتقال ۵۷۰۴ نفر انجامید.

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