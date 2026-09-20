به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جاناتان فریدلند، نویسنده گاردین، پس از سفر به سرزمین‌های اشغالی و گفت‌وگو با شماری از شهروندان این کشور، گزارش داد که برخی از اسرائیلی‌ها این انتخابات را «مهم‌ترین انتخابات در تاریخ کشور» می‌دانند و حتی نگرانی‌هایی وجود دارد که در صورت پیروزی دوباره ائتلاف تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، این انتخابات ممکن است آخرین انتخابات دموکراتیک اسرائیل باشد.

فریدلند در گزارش خود اظهار داشت که چهار سال گذشته با حملات مستمر به سازوکارهای دموکراسی لیبرال و تلاش برای تضعیف محدودیت‌های نهادی در برابر قدرت اجرایی همراه بوده است.

به نوشته گاردین، منتقدان دولت نتانیاهو معتقدند اقدامات ائتلاف حاکم، از جمله تلاش‌های انجام‌شده برای تغییر جایگاه دستگاه قضایی، می‌تواند استقلال نهادهای نظارتی را تضعیف کند.

این گزارش همچنین به مواضع نتانیاهو در قبال برخی منتقدان سیاست‌های نظامی اسرائیل اشاره کرده و تأکید کرده که نخست‌وزیر اسرائیل به درخواست‌هایی برای سلب تابعیت از برخی فیلمسازان اسرائیلی به دلیل ساخت فیلمی انتقادی درباره عملکرد ارتش اسرائیل در غزه پیوسته است.

گاردین در ادامه گزارش خود به اتهامات مطرح‌شده علیه یائیر گولان، رهبر حزب «دموکرات‌ها»، اشاره کرد و نوشت که سارا نتانیاهو، همسر نخست‌وزیر اسرائیل، او را متهم کرده بود که از عملیات ۷ اکتبر اطلاع داشته است.

بر اساس این گزارش، فریدلند این اتهامات را بخشی از یک کارزار سیاسی همراه با اطلاعات نادرست و نظریه‌های توطئه توصیف کرده است؛ ادعاهایی که به نوشته وی با هدف منحرف کردن توجه‌ها از عملکرد دولت نتانیاهو در آن روز مطرح شده‌اند.

فریدلند در بخش دیگری از گزارش خود، دستگاه قضایی اسرائیل را یکی از مهم‌ترین موانع در برابر افزایش اختیارات دولت معرفی کرده و نوشته است که این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری یافته که نتانیاهو همچنان درگیر پرونده‌های فساد است.

به نوشته گاردین، تلاش رژیم اسرائیل برای تضعیف اختیارات دیوان عالی در سال ۲۰۲۳، نگرانی‌هایی را در میان مخالفان ایجاد کرده است که در صورت پیروزی دوباره ائتلاف کنونی، چنین اقداماتی تکرار شود.

در همین زمینه، یهودا شائول، فعال اسرائیلی که اظهاراتش در گزارش گاردین آمده است، گفته است که نهادهای دموکراتیک و دادگاه‌های اسرائیل، با وجود انتقادها درباره عملکرد آنها در قبال حقوق فلسطینیان، همچنان امکان تغییر شرایط را فراهم می‌کنند و فروپاشی آنها می‌تواند کشور را با بحران جدی مواجه کند.

گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری

گزارش گاردین در ادامه به وضعیت کرانه باختری پرداخته و نوشته است که فریدلند در سفر خود به این منطقه، درباره روستاهای فلسطینی و گزارش‌های مربوط به فشار و خشونت شهرک‌نشینان علیه ساکنان فلسطینی گزارش داده است.

بر اساس این گزارش، شائول شمار شهرک‌ها و پایگاه‌های جدید ایجادشده از سال ۲۰۲۳ تاکنون را حدود ۲۵۰ مورد ارزیابی کرده است.

گاردین نوشته است که منتقدان معتقدند گسترش شهرک‌سازی‌ها، پیوستگی جغرافیایی مناطق فلسطینی را کاهش داده و روند تشکیل یک کشور فلسطینی دارای قابلیت تداوم سرزمینی را دشوارتر می‌کند.

انتخابات اسرائیل و پیامدهای فراتر از مرزهای داخلی

فریدلند در پایان گزارش خود در گاردین تأکید کرده است که انتخابات ۲۷ اکتبر تنها یک رقابت داخلی برای تعیین دولت آینده اسرائیل نیست، بلکه پیامدهایی برای آینده ساختار سیاسی این رژیم و وضعیت کرانه باختری خواهد داشت.

به نوشته گاردین، نتیجه این انتخابات می‌تواند بر مسیر تحولات داخلی اسرائیل، جایگاه نهادهای دموکراتیک و سیاست‌های مربوط به شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی تأثیرگذار باشد.

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