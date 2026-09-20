پاکستان طالبان را به فرار از مسئولیت در مبارزه با تروریسم متهم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاع‌رسانی دولت پاکستان با صدور بیانیه‌ای، بار دیگر افغانستان را پناهگاه امن عناصر تروریستی از جمله گروه تحریک طالبان پاکستان خواند و کابل را به تسهیل عوامل دخیل در حملات تروریستی در خاک افغانستان متهم کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ریشه عوامل حمله تروریستی اخیر به مسجدی در شهر کوهات پاکستان به افغانستان می‌رسد و عناصری نیز در داخل این کشور هستند که برای محور شر، پناهگاه‌های امن فراهم می‌کنند.

وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان افزود: این کشور بارها نگرانی‌های عمیق خود را درباره استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات تروریستی در داخل پاکستان ابراز کرده است.

در این بیانیه آمده است: وجود پناهگاه‌های تروریستی در کنار زیرساخت‌های جذب نیرو و حمایت از آنها در افغانستان، تهدیدی مستقیم برای امنیت پاکستان است.

این نگرانی‌ها بارها به طالبان افغانستان و طرف‌های گفت‌وگو با آنها منتقل شده است. آنها باید به جای شانه خالی کردن از مسئولیت، این شبکه‌ها را برچینند.

دولت پاکستان تهدید ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، به پاسخ کوبنده به همسایه خود را محکوم کرد و گفت: چنین رفتارهایی نمی‌تواند تعهدات افغانستان در مبارزه با تروریسم ذیل توافق دوحه یا مسئولیتشان در جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای تهدید سایر کشورها را پنهان کند.

وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان افزود: این کشور هم اراده و هم توانایی لازم برای از بین بردن تهدیدات تروریستی در هر کجا که باشند را دارد و تمامی اقدامات ضروری را مطابق با قوانین بین‌المللی برای حفاظت از شهروندان، خاک و حاکمیت خود انجام خواهد داد.

پاکستان بارها هشدار داده است که تداوم حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، بی‌ثباتی را تشدید کرده و پیامدهای جدی منطقه‌ای و جهانی به همراه خواهد داشت.

فاز جدید جنگ لفظی میان اسلام‌آباد و طالبان در حالی است که اخیراً میانجی‌گران ترکیه‌ای و قطری طی سفر به کابل با مسئولان رده بالای طالبان افغانستان دیدار و روند از پیش به بن‌بست خورده وساطت میان این دو همسایه ناآرام را دنبال کردند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان ۲۰۲۱، پاکستان شاهد افزایش حملات مرزی، به‌ویژه در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان بوده است.

اسلام‌آباد بارها از کابل خواسته است مانع استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان شود.

پاکستان می‌گوید مقام‌های طالبان اقدام مؤثری علیه گروه‌هایی که مسئول حملات در پاکستان هستند انجام نداده‌اند، اما کابل این ادعا را رد کرده است.

پاکستان در فوریه ۲۰۲۶ عملیات «غضب‌ لِلحق» را که چند ماه پس از توافق آتش‌بس میان دو کشور در اکتبر ۲۰۲۵ و در پی درگیری‌ها در چندین نقطه مرزی انجام شد، آغاز کرد.

به رغم وجود چندین دور گفت‌وگو، کابل و اسلام‌آباد هنوز نتوانسته‌اند اختلافات خود را حل کنند و فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان و اتهام‌های متقابل درباره حمایت از گروه‌های مسلح، همچنان از موضوعات اصلی مورد اختلاف میان دو کشور است.

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