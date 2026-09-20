مردم برای بهبودی کامل آیت الله شبیری زنجانی دعا کنند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دفتر آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در اطلاعیه‌ای از عموم مؤمنین و علاقه‌مندان درخواست کرد که جهت شفای عاجل و بهبودی کامل این مرجع عالی‌قدر، دعا نمایند.

در این اطلاعیه آمده‌است: در پی پیگیری‌ها و ابراز نگرانی آحاد مؤمنین و علاقه‌مندان، پیرامون وضعیت سلامتی آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی «مد ظله»، به اطلاع می‌رساند: معظم‌له شامگاه جمعه ۲۷ شهریور ماه، به دلیل بروز عارضه ریوی و به‌منظور پیگیری روند درمان و مراقبت‌های پزشکی، در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شدند.

اطلاعیه ادامه یافته است: ایشان هم‌اکنون تحت مداوا قرار دارند و اقدامات درمانی در حال پیگیری و انجام است.

در بخشی از این اطلاعیه آمده‌است: ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر آحاد مردم، از عموم مؤمنین و علاقه‌مندان درخواست داریم تا با استغاثه به درگاه خداوند متعال و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، به‌ویژه ساحت مقدس ولی‌نعمت‌مان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عجل)، جهت شفای عاجل و بهبودی کامل مرجع عالی‌قدر، دعا نمایند.

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