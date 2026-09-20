افتتاح مرکز جدید مؤسسه اسلامی پاراچنار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـمرکز جدید مؤسسه اسلامی پاراچنار که پنج سال است زیر نظر علمی و فکری مولانا اخلاق حسین شریعتی در فعالیت‌های علمی و فکری مشغول است، رسماً افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه که روز جمعه برگزار شد، علما، طلاب و افراد وابسته به اقشار مختلف جامعه حضور گسترده‌ای داشتند.

در دوره گذشته، تغییر مکان برای مؤسسه مشکلاتی ایجاد کرده بود و مرکز جدید برای رفع این مشکلات ساماندهی شد.

با این اقدام، طلاب، علما و پژوهشگران می‌توانند کلاس‌های آموزشی، نشست‌های علمی و فعالیت‌های تحقیقاتی را بهتر و منظم‌تر ادامه دهند.

مولانا اخلاق حسین شریعتی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه گفت: مسیر علمی و تحقیقی مؤسسه اسلامی، ان‌شاءالله با همین روند ادامه خواهد یافت.

وی از والدین خواست فرزندان و نوجوانان خود را به کلاس‌های علمی و تربیتی بفرستند تا نسل جدید از علم، تحقیق و تربیت فکری مثبت بهره‌مند شود.

حاجی ضامن حسین، نیز در سخنرانی خود گفت: در دوران کنونی، ایجاد چنین مراکز علمی یک ضرورت مهم است و فراهم کردن فرصت‌های تربیت فکری برای نسل جوان، مسئولیتی مشترک بر دوش جامعه است و امید زیادی وجود دارد که با تأسیس این مرکز جدید، فضای علمی منطقه بیش از پیش تقویت شود.

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