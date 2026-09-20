به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه مبارزه با فلج اطفال در افغانستان اعلام کرده است دور تازه واکسیناسیون سراسری از روز دوشنبه ۳۰ شهریور، برابر با ۲۱ سپتامبر، در سراسر این کشور آغاز خواهد شد و از خانواده‌ها خواسته شده است برای واکسینه شدن کودکان خود با نیروهای بهداشتی همکاری کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، اجرای این کارزار در استان‌های جنوبی افغانستان به دلایل فنی با یک روز تأخیر و از سه‌شنبه ۳۱ شهریور آغاز خواهد شد.

این کارزار در شرایطی اجرا می‌شود که تازه‌ترین داده‌های برنامه جهانی ریشه‌کنی فلج اطفال نشان می‌دهد شمار موارد ابتلا به ویروس وحشی فلج اطفال در افغانستان از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون به ۲۵ مورد رسیده است. دو مورد تازه نیز در استان‌های هلمند و نورستان ثبت شده‌اند و علائم فلج در این دو بیمار در روزهای چهارم و ششم اوت ظاهر شده است.

ادامه گردش ویروس، به‌ویژه در مناطق پرخطر جنوب و شرق افغانستان، همچنان یکی از مهم‌ترین موانع ریشه‌کنی کامل این بیماری محسوب می‌شود. کارشناسان برنامه جهانی ریشه‌کنی فلج اطفال نیز تأکید کرده‌اند که اگرچه دامنه جغرافیایی انتقال ویروس در سال جاری محدودتر شده، اما گردش آن در برخی مناطق پرخطر همچنان ادامه دارد.

افغانستان و پاکستان در حال حاضر تنها کشورهای جهان هستند که انتقال بومی ویروس وحشی فلج اطفال در آنها همچنان ادامه دارد. رفت‌وآمد گسترده جمعیت میان دو کشور نیز باعث شده است مناطق مرزی افغانستان و پاکستان از نظر شیوع این بیماری به یک پهنه بهداشتی مشترک تبدیل شوند.

یکی از چالش‌های اصلی برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال در افغانستان، توقف واکسیناسیون خانه‌به‌خانه از اکتبر ۲۰۲۴ است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است کارزارهای واکسیناسیون از آن زمان عمدتاً به شیوه مراجعه کودکان به نقاط مشخص اجرا می‌شود؛ روشی که در مقایسه با مراجعه مستقیم نیروهای واکسیناسیون به خانه‌ها، احتمال جا ماندن کودکان بیشتری را به همراه دارد.

سازمان جهانی بهداشت همچنین نسبت به حضور محدود زنان در میان نیروهای واکسیناسیون ابراز نگرانی کرده است. به گفته این سازمان، هم‌زمانی توقف واکسیناسیون خانه‌به‌خانه با تعداد کم نیروهای زن باعث شده دسترسی به برخی کودکان، به‌ویژه خردسالان و دختران، دشوارتر شود.

مقام‌ها و نهادهای فعال در برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال از خانواده‌ها خواسته‌اند تمامی کودکان واجد شرایط را در هر دور واکسیناسیون در دسترس نیروهای بهداشتی قرار دهند. دریافت واکسن در دورهای قبلی نیز به معنای بی‌نیازی کودک از نوبت‌های بعدی نیست و تکرار واکسیناسیون برای ایجاد ایمنی کافی و قطع زنجیره انتقال ویروس ضروری است.

فلج اطفال یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که بیشتر کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد و در برخی موارد می‌تواند به فلج دائمی منجر شود. با وجود ریشه‌کنی این بیماری در بخش عمده جهان، تداوم گردش ویروس در افغانستان و پاکستان همچنان مانع تحقق هدف جهانی ریشه‌کنی کامل فلج اطفال شده است.

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