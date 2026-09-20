گزارش ۸۵ مورد نقض حقوق بشر در غرب یمن/ ۴۵ شهید و بیش از ۲ هزار آواره در ۸ سال

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان «انسان برای حقوق و آزادی‌ها» امروز در صنعا نشستی خبری برگزار کرد که به جنایت‌های تجاوز و ابزارهایش در ساحل غربی پرداخت.

این نشست با عنوان «هشت سال نقض و قربانی و بی‌مسئولیتی: واقعیت، قربانیان، آوارگی، بازداشت، محدودیت خدمات و اماکن غیرنظامی در غرب یمن» برگزار شد. در این نشست، سازمان انسان گزارشی را معرفی کرد که به نقض‌های انجام‌شده علیه غیرنظامیان در مناطق ساحل غربی پرداخته بود.

أمل المأخذی، نایب رئیس سازمان، گفت: این گزارش وقایع ۱ ژانویه ۲۰۱۸ تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد و در آن، نقض‌های زیر ثبت شده است: حق زندگی و سلامت جسمی، آزادی و امنیت فردی، حفاظت در برابر شکنجه و بدرفتاری، مسکن و مالکیت، آوارگی ایمن و جلوگیری از کوچ اجباری را ثبت کرده است.

وی اشاره کرد: این گزارش به حفاظت از کودکان در برابر به‌کارگیری و استفاده نظامی، حفاظت از مراکز درمانی و آموزشی، حق غذا و کمک‌های بشردوستانه، کار و منابع درآمد، و حفاظت از اماکن غیرنظامی و میراث فرهنگی نیز پرداخته است.

المأخذی توضیح داد: نقض‌های ثبت‌شده در این گزارش ۸۵ مورد است. از این تعداد، حدود ۸۰ مورد به نیروهای ائتلاف سعودی-اماراتی و تشکل‌های وابسته به آن مربوط می‌شود و پنج مورد به نیروهای خارجی دیگر.

وی افزود: شمار قربانیان غیرنظامی ۴۵ شهید و ۱۴ زخمی است. همچنین دو هزار و ۲۱۰ نفر آواره و آسیب‌دیده، ۱۳ مورد ناپدیدسازی اجباری در آمار سال ۲۰۲۲، ۱۵ مورد بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت و ناپدیدشدن در آمارهای دیگر ثبت شده است و همچنین در میان قربانیان واقعه الدریهمی در اوت ۲۰۱۸، ۲۲ کودک و چهار زن بودند.

این گزارش در محور نخست خود، به کشتار و زخمی‌کردن و هدف قرار دادن غیرنظامیان پرداخته و خسارت‌های ناشی از حملات هوایی و گلوله‌باران، از جمله قربانیان غیرنظامی در مناطق مسکونی و خودروها و خانه‌ها را ثبت کرده است.

یکی از برجسته‌ترین موارد، شهادت ۲۱ غیرنظامی در حمله هوایی به یک خودروی غیرنظامی بود که از بازار البرح بازمی‌گشت.

علی تیسیر، رئیس هیئت ملی حقوق بشر، گفت: نقض‌ها و جنایت‌های این گزارش شامل کشتار و زخمی‌کردن، ناپدیدسازی اجباری، بازداشت خارج از چارچوب قانون، شکنجه و آوارگی اجباری و نیز هدف قرار دادن ماهیگیران و غیرنظامیان است.

وی خواستار تشکیل کمیته‌ای بین‌المللی، مستقل و بی‌طرف از کارشناسان برای بازدید از صحنه‌های جنایت و تحقیق درباره آنها شد.

وی تأکید کرد: ادامه تجاوز و محاصره و جنگ اقتصادی و استفاده از ابزار محاصره نباید مانع پاسخگویی عاملان نقض‌ها شود و از نهادهای بین‌المللی مربوطه خواست مسئولیت خود را در قبال آنچه در این گزارش آمده، بپذیرند.

تیسیر در پایان از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی خواست در برابر این جنایت‌ها نقش روشنی ایفا کنند.

سند الصیادی، سخنگوی رسمی سازمان، توضیح داد: این سازمان در تهیه گزارش بر کار رصد و ثبت و جمع‌آوری شهادت‌ها و اطلاعات مربوط به وقایع تکیه کرده و به خوانشی حقوقی از الگوهای نقض‌ها و نهادهای مسئول آنها رسیده است.

وی اشاره کرد: این نقض‌ها را ائتلاف سعودی-اماراتی و تشکل‌های مسلح محلی مورد حمایت آن و نیروی دریایی اریتره مرتکب شده‌اند و سازمان در بازه زمانی گزارش، کشته‌ها و زخمی‌ها و نقض‌های متعددی را ثبت کرده است.

سخنگوی سازمان در پایان، مسئولیت کامل این جنایت‌ها و نقض‌ها را بر دوش ائتلاف تجاوز دانست و خواستار محاکمه عربستان و هر کسی شد که در کشتار مردم یمن و تجاوز به سرزمین و مصادره حقوق آنها با آن همکاری کرده است.

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