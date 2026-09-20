ایران بر گسترش تجارت و ترانزیت با افغانستان تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، در دیدار و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و بازرگانان افغانستانی، توسعه روابط اقتصادی با افغانستان را از اولویت‌های تهران دانست و بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی میان دو کشور تأکید کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سفارت ایران در کابل، توسعه مبادلات تجاری، کاهش موانع ترانزیتی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای فعالان اقتصادی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای دو طرف بوده است. ایران پیش از این نیز بر افزایش هماهنگی در پایانه‌های مرزی و تسریع جابه‌جایی کالا میان دو کشور تأکید کرده بود.

بیکدلی در این دیدار بر آمادگی ایران برای استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل زمینی، ریلی و بندری در مسیر توسعه تجارت افغانستان تأکید کرده است. گذرگاه‌های دوغارون، ماهیرود و میلک از مهم‌ترین مسیرهای زمینی ارتباط تجاری دو کشور به شمار می‌روند و تهران در ماه‌های گذشته بر افزایش ظرفیت و تسهیل فعالیت در این مرزها تأکید داشته است.

در مذاکرات اقتصادی دو کشور، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز مورد توجه قرار گرفته است. توسعه مسیر دوغارون ـ اسلام‌قلعه، گسترش فعالیت راه‌آهن خواف ـ هرات و تکمیل مسیرهای ارتباطی منتهی به مرز ماهیرود از جمله طرح‌هایی است که با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا میان ایران و افغانستان دنبال می‌شود.

در همین حال، بندر چابهار نیز همچنان یکی از مسیرهای مورد توجه افغانستان برای دسترسی به آب‌های آزاد و تنوع‌بخشی به راه‌های تجاری این کشور است. مقام‌های اقتصادی افغانستان پیش‌تر برنامه‌هایی را برای افزایش استفاده از این بندر و رقابتی‌تر شدن مسیر چابهار در تجارت منطقه‌ای بررسی کرده‌اند.

تأکید تهران بر گسترش همکاری‌های اقتصادی در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط تجاری افغانستان و پاکستان طی ماه‌های اخیر تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و بسته‌شدن یا محدود شدن برخی گذرگاه‌های مرزی قرار گرفته است. ادامه اختلال در مسیرهایی مانند تورخم، بازرگانان افغانستانی را بیش از گذشته به استفاده از مسیرهای جایگزین در ایران و آسیای مرکزی سوق داده است.

ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است با توسعه زیرساخت‌های مرزی، ریلی و بندری، سهم بیشتری در ترانزیت کالاهای افغانستان داشته باشد. در مقابل، فعالان اقتصادی افغانستان نیز خواستار کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسریع تشریفات مرزی و فراهم شدن شرایط ساده‌تر برای صادرات کالاهای این کشور به بازار ایران شده‌اند.

پیش از این نیز در دیدارهای مشترک مسئولان اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی دو کشور، بر افزایش صادرات افغانستان به ایران، تسهیل همکاری میان بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک تأکید شده بود.

تحرکات اقتصادی اخیر نشان می‌دهد تهران و کابل در کنار افزایش تجارت دوجانبه، به دنبال توسعه مسیرهای ترانزیتی و کاهش موانع عملیاتی در مرزها هستند؛ روندی که در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و رفع مشکلات گمرکی و بانکی می‌تواند نقش ایران را در تجارت خارجی و دسترسی ترانزیتی افغانستان افزایش دهد.

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