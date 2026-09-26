مکتب شهید سیدحسن نصرالله؛ بخش اول: زندگی جهادی، مکتب ماندگار

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: علامه شهید آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، در پیامی که به مناسبت شهادت سیدحسن نصرالله صادر کردند، با بیان ویژگی‌های منطقه‌ای و ملی ایشان، فرمودند: «سیّد مقاومت، یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود، و این راه همچنان ادامه خواهد یافت». روشن است که شناخت این «راه و مکتب» نیازمند بررسی ابعاد مختلف شخصیت ایشان است؛ موضوعی که در پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی با عباراتی مانند «مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم بافضیلت دینی و رهبر مدبر سیاسی»، «شخصیتی باعظمت برای جهان اسلام، پرچمدار برجسته جبهه‌ی مقاومت» و «رهبر کم‌نظیر حزب‌الله» مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین در آخرین نماز جمعه‌ای که با امامت ایشان برگزار شد و به‌عنوان «جمعه نصر» شناخته می‌شود، با عبارت‌هایی مانند «چهره‌ی محبوب دنیای اسلام، زبان گویای ملت‌های منطقه، گوهر درخشان لبنان، زبان گویا و مدافع شجاع مظلومان، مایه‌ی دلگرمی و جرئت مبارزان و حق‌طلبان» ایشان را وصف کردند و وی و حزب‌الله لبنان را «عصاره‌ی فضائل تاریخی و هویّتی لبنان» نامیدند. به این مجموعه اوصاف، می‌توان ده‌ها صفت دیگر را افزود که از زبان رهبر شهید نظام اسلامی در وصف دبیرکل شهید حزب‌الله بیان شده است.

آنچه در میان این وصف‌ها و توصیف‌ها باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد، تشریح ابعاد مختلف «مکتب مقاومت با محوریت ابعاد شخصیتی سید مقاومت» است؛ موضوعی که نه‌فقط نیاز امروز جامعه لبنانی یا امت اسلامی، بلکه به تعبیر علامه شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، نیاز «جبهه مقاومت جهانی» است. موضوعی که نباید در جریان وقایع پس از شهادت و تحولات گسترده جبهه مقاومت در جهان، به‌ویژه در طول دو سال گذشته، دچار فراموشی شود.

در بررسی آثار و کتاب‌های منتشرشده درباره اندیشه‌ها و اقدامات شهید سیدحسن نصرالله، اگرچه می‌توان به آثاری به زبان‌های مختلف، مانند اسپانیولی، تایی، انگلیسی، روسی، اردو، پرتغالی، پشتو و ترکی آذری، دست یافت، اما نباید تأثیر تألیفات، ترجمه‌ها و نوشته‌های مرتبط با ایشان به دو زبان بنیادین فارسی و عربی را نادیده گرفت. بدیهی است انتشار این آثار به این زبان‌ها، سرآغازی برای ترجمه آثار به دیگر زبان‌ها خواهد بود.

به نظر می‌رسد جدیدترین کتاب منتشرشده درباره سیدحسن نصرالله، کتاب خاطرات فرزند ایشان، حجت‌الاسلام سید محمدمهدی نصرالله، با عنوان «ذکریاتی مع أبی، خاطرات من با پدرم» باشد که به‌صورت هم‌زمان در عراق و لبنان منتشر شده است؛ کتابی که بخش‌های ناگفته‌ای از زندگی شهید نصرالله را بیان کرده است.

در یک بررسی مختصر، تألیفاتی که برگرفته از جلسات، سخنرانی‌ها و خاطرات ایشان است و در آن دیدگاه‌های شهید نصرالله در موضوعات مختلف گردآوری شده، به‌عنوان نمونه می‌توان به کتاب «امین القلب» با موضوع پند و گفتارهای معرفتی و تربیتی، کتاب «راه آسمان» با موضوع شرح کتاب «آداب الصلاه» امام خمینی(ره)، کتاب «نبرد با من» با موضوع شرح کتاب «چهل حدیث» امام خمینی(ره) و کتاب «امام مهدی و اخبار غیبی» با موضوع سخنرانی‌های ایشان درباره مهدویت اشاره کرد. این آثار از جمله کتاب‌هایی هستند که بر اساس سخنرانی‌های ایشان گردآوری شده‌اند.

به این فهرست می‌توان کتاب «صبر و نصر» درباره بررسی دیدگاه‌های عاشورایی شهید نصرالله و کتاب «وفاء و اباء» را که مجموعه سخنرانی‌های ایشان در محرم سال ۱۴۳۹ هجری قمری است، نیز افزود. بدون شک، در هر یک از این آثار می‌توان بخش‌هایی از اضلاع مکتب شهید نصرالله را یافت؛ زوایایی که می‌تواند در کنار دیگر آثار مرتبط، ساختاری منسجم برای مکتب مقاومت تعریف و تبیین کند.

در بخش‌های بعدی این نوشته، ابعاد مختلف «مکتب نصرالله» با استفاده از تألیفات و نوشته‌های مرتبط با ایشان بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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