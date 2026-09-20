ارتش پاکستان: مشکل ما با مردم افغانستان نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، در تازه‌ترین موضع‌گیری درباره تنش‌های میان اسلام‌آباد و کابل، تأکید کرد که پاکستان با مردم افغانستان مشکلی ندارد و اختلاف این کشور متوجه حکومت طالبان است.

او حکومت کنونی افغانستان را ساختاری «غیرفراگیر و غیرنماینده» توصیف کرد و گفت این حکومت نمی‌تواند نماینده همه اقشار و گروه‌های جامعه افغانستان باشد.

بخش اصلی سخنان چودری به نگرانی‌های امنیتی پاکستان اختصاص داشت. او بار دیگر حکومت طالبان را متهم کرد که اجازه داده است گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای سازمان‌دهی و اجرای حملات در پاکستان استفاده کنند؛ ادعایی که مقام‌های طالبان بارها آن را رد کرده‌اند.

سخنگوی ارتش پاکستان گفت اسلام‌آباد خواسته مشخصی از حکومت طالبان دارد و آن جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای اقدامات مسلحانه علیه پاکستان است. به گفته او، اگر این مسئله حل شود، زمینه برای بهبود روابط میان دو کشور نیز فراهم خواهد شد.

چودری همچنین هشدار داد که در صورت بی‌توجهی طالبان به نگرانی‌های امنیتی اسلام‌آباد، پاکستان حق دفاع از خود و اتخاذ اقدامات لازم برای تأمین امنیت ملی این کشور را محفوظ می‌داند.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده است که روابط افغانستان و پاکستان طی ماه‌های گذشته بر سر فعالیت تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح با تنش‌های جدی روبه‌رو بوده است. اسلام‌آباد مدعی است اعضای این گروه‌ها در افغانستان حضور دارند و از خاک این کشور برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات استفاده می‌کنند.

در مقابل، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز در واکنش به مواضع اخیر پاکستان گفته است کابل خواهان ادامه گفت‌وگو و همکاری با اسلام‌آباد است و از تقویت سازوکارهای همکاری امنیتی و تبادل اطلاعات میان دو کشور استقبال می‌کند.

او در عین حال تأکید کرده که مشکلات امنیتی مربوط به تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های مسلح بلوچ، سابقه‌ای طولانی در داخل پاکستان دارد و اسلام‌آباد نباید مسئولیت این مشکلات را متوجه افغانستان کند.

اختلافات امنیتی میان دو کشور در ماه‌های گذشته بارها به درگیری‌های مرزی و افزایش تنش‌های سیاسی منجر شده است. بسته‌شدن موقت گذرگاه‌های مرزی نیز در مقاطع مختلف بر رفت‌وآمد مسافران و تجارت میان افغانستان و پاکستان تأثیر گذاشته است.

در کنار اختلافات امنیتی، موضوع ساختار سیاسی حکومت طالبان نیز بار دیگر از سوی مقام‌های پاکستانی مطرح شده است. اسلام‌آباد پیش از این نیز بر ضرورت تشکیل ساختاری با مشارکت گسترده‌تر گروه‌های مختلف افغانستان تأکید کرده بود.

با وجود افزایش جنگ لفظی میان دو طرف، مقام‌های طالبان همچنان بر حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو تأکید دارند؛ در حالی که پاکستان، توقف فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان را شرط اصلی کاهش تنش و بهبود روابط با کابل عنوان می‌کند.

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