به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس و اعضای شورای علمای شیعه استان سرپل به همراه شماری از بزرگان و چهره‌های بانفوذ جامعه شیعه با حیات‌الله مهاجر فراهی، معاون امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیدار و درباره بازگشایی کتابخانه حرم امام‌زاده یحیی(ع) گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، وضعیت فعلی کتابخانه و ضرورت فراهم شدن امکان استفاده دوباره پژوهشگران، طلاب و علاقه‌مندان از منابع علمی و فرهنگی موجود در آن مورد بررسی قرار گرفت.

پس از این نشست، مهاجر فراهی از حرم امام‌زاده یحیی(ع) و بخش‌های مختلف این مجموعه، از جمله کتابخانه آن، بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت این مکان قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید رضا عالم‌زاده، رئیس شورای علمای شیعه استان سرپل، در جریان این بازدید گزارشی از روند بازسازی حرم و شرایط کنونی کتابخانه ارائه کرد.

عالم‌زاده همچنین به نقش آیت‌الله سید محمدعلی عالمی بلخابی(ره) در شکل‌گیری و تقویت این کتابخانه اشاره کرد و از تلاش‌های او برای گردآوری کتاب‌ها و منابع علمی موجود در این مجموعه یاد کرد.

کتابخانه امام‌زاده یحیی از کتابخانه‌های شناخته‌شده سرپل به شمار می‌رود و منابع قدیمی درباره این استان نیز از آن در کنار شماری از کتابخانه‌های مهم منطقه نام برده‌اند.

در پایان این دیدار، معاون امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با توجه به درخواست مطرح‌شده از سوی شورای علمای شیعه، آمادگی خود را برای همکاری و پیگیری روند بازگشایی کتابخانه اعلام کرد.

هنوز زمان مشخصی برای بازگشایی این کتابخانه اعلام نشده و جزئیات مربوط به روند اجرایی و شرایط آغاز دوباره فعالیت آن نیز مشخص نیست.

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