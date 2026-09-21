ایمان به خدا و خدمت به مردم بالاترین کمال انسانی در مکتب امام عسکری(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله فرحزاد شب گذشته طی سخنانی در محفل معارفی حرم بانوی کرامت با تبریک میلاد امام حسن عسکری علیه السلام اظهار داشت: بر اساس فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام ایمان به خداوند و خیررسانی به بندگان خداوند دو خصلت و کمالی است که بالاتر از آن چیزی وجود ندارد.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: باور قلبی به خداوند و حاضر و ناظر دانستن پروردگار که همان ایمان است بالاتر از اسلام است چراکه ممکن است عده‌ای اسلام را قبول داشته باشند اما ایمان قلبی نداشته باشند.

فرحزاد خاطرنشان کرد: انسان با اقرار زبانی به وحدانیت خدا و نبوت پیامبر(ص) مسلمان می‌شود و اگر این اقرار به قلب نیز نفوذ نماید ایمان واقعی شکل می‌گیرد.

وی یادآور شد: انسانی که قائل به رازقیت خداوند است باید اعتقاد قلبی نیز به این مسأله داشته باشد، نگران رزق و روزی نباشد و تنها مطیع اوامر خداوند باشد؛ در این صورت خداوند نیز خودش می داند از چه طریقی روزی را به انسان برساند.

استاد حوزه علمیه یکی از چیزهایی که ایمان انسان را تقویت می کند را زیارت اماکن مقدس، اولیای الهی و انسان های مومن دانست و تأکید کرد: طبق روایت مجالست و همنشینی با یک انسان مومن از عبادت یکسال بالاتر است.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: ایمانی که خداوند را رازق واقعی بداند و خداوند را در همه امور ناظر بداند گره‌گشای تمامی مشکلات خواهد بود و انسان را به کمالات بالا می‌رساند.

وی افزود: بر اساس فرموده نبی گرامی اسلام بالاترین و برترین ایمان این است که بدانی خداوند در همه حالات همراه است.

فرحزاد یادآور شد: خصلت دوم نفع و خیررسانی به دیگران است و زیبنده نیست انسان فقط به فکر خودش باشد بلکه باید هدفش خیررسانی به دیگران باشد.

وی اظهار داشت: عده‌ای از کاسبان حبیب‌الله هستند و هدفشان خیررسانی به مشتری است اما متاسفانه عده‌ای نیز تنها به فکر خالی کردن جیب مردم هستند در حالی که طبق روایت نزدیک‌ترین انسان‌ها به خداوند کسانی هستند که به دیگران خیر می‌رسانند و از مشکلات دیگران گره‌گشایی می‌کنند.