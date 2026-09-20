به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در جریان سخنرانی برای نظامیان در ایالت تگزاس، موجی از انتقادها را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. هگست در این سخنرانی با استناد به بخشی از کتاب اشعیا در عهد عتیق درباره جنگ و خدمت نظامی سخن گفت و از نیروهای آمریکایی خواست برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی علیه آمریکا خواند، آماده باشند.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، این اظهارات هگست در جریان تور نظامی با عنوان «مرا بفرست» و پس از یک رزمایش با حضور نیروها مطرح شد. او در ابتدای سخنان خود به نام این تور اشاره کرد و سپس با استناد به کتاب «اشعیا» گفت که خداوند پرسید «چه کسی را بفرستم؟» و اشعیا پاسخ داد: «اینک من؛ مرا بفرست.»

«مرا بفرست»

هگست اظهار کرد: مردان و زنان آمریکایی در طول ۲۵۰ سال تاریخ این کشور، دست راست خود را بالا برده و گفته‌اند که «مرا بفرست». او در ادامه به مقاطع مختلف تاریخ جنگ‌های آمریکا اشاره کرد.

وی گفت: «مرا بفرست تا با نیروهای سرخ‌پوش بجنگم که اشاره‌ای به نیروهای بریتانیا در جنگ استقلال آمریکا داشت. سپس افزود: «مرا بفرست تا با کمونیست‌ها بجنگم و مرا بفرست تا با اسلام‌گرایان بجنگم.»

هگست در ادامه خطاب به نظامیان تصریح کرد: آنها امروز نیز می‌گویند «مرا بفرست» تا با هر تهدیدی که ممکن است آمریکا با آن مواجه شود، مقابله کنند.

او همچنین گفت که حضور نیروهای تگزاس در خطوط مقدم برای تداوم جمهوری ضروری است. وی از مردم آمریکا خواست دست راست خود را بالا ببرند و با گفتن «مرا بفرست»، برای چیزی بزرگ‌تر از خود خدمت کنند.

هگست تأکید کرد که این موضوع به یک حزب سیاسی، دیدگاه یا ایدئولوژی خاص مربوط نیست، بلکه به اعلامیه استقلال، قانون اساسی و اصولی مربوط می‌شود که این دو سند نمایندگی می‌کنند. او افزود که نظامیان سوگند یاد می‌کنند از این اصول و از کشور دفاع کنند.

انتقاد از استفاده از کتاب مقدس

سخنان هگست با انتقاد شماری از فعالان و وبلاگ‌نویسان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. بخشی از این انتقادها بر استفاده از یک متن دینی در زمینه سخن گفتن درباره جنگ و کشتار متمرکز بود.

«جرد شولت» فعال آمریکایی، استفاده از کتاب مقدس برای توجیه جنگ را نفرت‌انگیز توصیف کرد. برخی دیگر نیز با دست انداختن عبارت «مرا بفرست»، آن را به اعزام سربازان به جنگ و مرگ پیوند دادند.

یکی از وبلاگ‌نویسان نوشت «مرا به لاهه بفرست» که اشاره‌ای به نهادهای قضایی بین‌المللی. داشت. برخی دیگر نیز معتقد بودند این سخنرانی از ادبیات دینی برای دعوت به چیزی استفاده می‌کند که آن را جنگ مقدس، توصیف کردند. شماری از کاربران نیز این سخنان را به ایده آخرالزمان و ظهور دوباره مسیح مرتبط کردند.

برای اسرائیل نخواهیم مرد

انتقادها همچنین به ارتباط این سخنان با سیاست آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی کشیده شد. برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که برای اسرائیل نخواهیم مرد و برای آن نخواهیم جنگید. برخی دیگر، رژیم صهیونیستی را دشمن آمریکا توصیف کردند.

یکی از کاربران گفت که حاضر است به جای هگست در خط مقدم حضور پیدا کند، اما با فرستادن کودکان به کوره مرگ برای اسرائیل مخالفت کرد.

برخی دیگر نیز پرسیدند که چرا میلیاردرها به جای سربازان به خطوط مقدم اعزام نمی‌شوند. اظهاراتی که در مواردی با لحنی کنایه‌آمیز، دعوت هگست به فداکاری و خدمت نظامی را به چالش می‌کشید.

در ادامه این انتقادها، برخی کاربران سخنان پیشین هگست در سال ۲۰۲۴ میلادی را نیز بازنشر کردند. زمانی که او گفته بود جنگ‌های جدیدی در کار نخواهد بود و هشدار داده بود دموکرات‌ها فرزندان آمریکایی‌ها را به جنگ خواهند فرستاد.

منتقدان با مقایسه این اظهارات با سخنرانی اخیر هگست بر تفاوت میان موضع قبلی او درباره جنگ و دعوت کنونی‌اش به آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی علیه آمریکا تأکید کردند.

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