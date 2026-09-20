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عیادت نماینده رئیس‌جمهور از آیت‌الله شبیری زنجانی در بیمارستان + تصاویر

۲۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۶
کد مطلب: 1868016
عیادت نماینده رئیس‌جمهور از آیت‌الله شبیری زنجانی در بیمارستان + تصاویر

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت به عیادت از آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت و رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت، امروز با حضور در بیمارستان، به عیادت از آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی دامت برکاته، پرداختند.

در جریان این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد ضمن ابلاغ پیام سلام رئیس‌جمهور، با پرس‌وجو از احوال ایشان، مراتب ارادت و احترام خود را ابراز نمودند. 

وی همچنین با تضرع و دعا، از درگاه خداوند متعال خواستار تندرستی و شفای عاجل ایشان شد.

در پایان، وی ضمن تقدیر از تلاش‌های کادر درمان، تأکید کردند که تمامی امکانات و حمایت‌های لازم جهت تسهیل روند درمان فراهم خواهد بود.

عیادت نماینده رئیس‌جمهور از آیت‌الله شبیری زنجانی در بیمارستان

عیادت نماینده رئیس‌جمهور از آیت‌الله شبیری زنجانی در بیمارستان

عیادت نماینده رئیس‌جمهور از آیت‌الله شبیری زنجانی در بیمارستان

عیادت نماینده رئیس‌جمهور از آیت‌الله شبیری زنجانی در بیمارستان

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