به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـحسن فضل‌الله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، اعلام کرد که تهدید اسرائیلی متوجه تمام لبنان است و نه تنها جنوب یا شیعیان.

فضل‌الله خطاب به بدنه مردمی مقاومت گفت: در کنار رهبری مقاومت پایداری، صبر و ثبات قدم پیشه کنید، چرا که «مسلماً پس از هر دشواری، آسانی است» و اوضاع بدین منوال باقی نخواهد ماند.

وی افزود: آنچه دشمن در لبنان انجام داد به دلیل جنگ پشتیبانی از غزه نبود، بلکه ناشی از زیاده‌خواهی‌ها و آماده‌سازی‌هایی از طرف اسرائیلی بود که سال‌ها روی آنها کار شده بود.

ما به ایران تکیه کرده‌ایم

این نماینده حزب‌الله تأکید کرد: ایران نیازی به حمایت ما ندارد و امروز ما هستیم که به ایران تکیه کرده‌ایم.

فضل‌الله اظهار داشت: ما قدرت و امکانات لازم برای اجرای عملیات نظامی و هدف قرار دادن مواضع اسرائیلی در سراسر لبنان را داریم.

وی عنوان کرد: مقاومت امروز ایستادگی می‌کند، خود را تقویت می‌نماید و مشغول آمادگی برای رویارویی با دشمن است.

این نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: وضعیت منطقه‌ای ما بسیار مطلوب است و لبنان از معادلات جدید تأثیر خواهد پذیرفت.

فضل‌الله افزود: دشمن اسرائیلی تنها پس از آتش‌بس توانست اراضی‌ای را که در جنوب اشغال کرد، به تصرف خود درآورد.

وی با بیان اینکه آنچه دستگاه حاکمه لبنان انجام داد، تسلیم مطلق در برابر خواسته‌های آمریکا است، گفت: ما با مذاکرات غیرمستقیم و با دیپلماسی‌ای که بر نقاط قوت تکیه دارد، موافقیم.

این نماینده حزب‌الله در گفت‌وگو با شبکه المنار تصریح کرد: برخی می‌پرسند چرا مقاومت به آتش‌بس پایبند ماند در حالی که دشمن پایبند نماند؛ به آنها می‌گوییم که ما به دنبال درمان و راه‌حل هستیم.

ما در تلاشیم تا معادله جدیدی برای آزادسازی سرزمین و حفاظت از مردم خود ایجاد کنیم و ارکان این معادله عبارتند از پایداری مقاومت و تلاش آن برای آمادگی دائمی جهت رویارویی با دشمن.

وی اظهار داشت: ایران سرنوشت خود را به لبنان گره زد و پرونده هسته‌ای را به لبنان پیوند داد؛ پس از این حمایت چه می‌خواهیم؟ چه کسی گفته که ما خواهان دیپلماسی نیستیم؟ اما ما دیپلماسی‌ای را می‌خواهیم که متکی بر حق، تفاهم ملی و قدرت باشد.

فضل‌الله گفت: توافق «شرف» با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان وجود داشت، اما او بعداً زیر آن زد. اکنون هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با وی وجود ندارد.

این نماینده حزب‌الله اظهار داشت: دولت کنونی لبنان وزن سیاسی بسیار ضعیفی دارد و اگر سقوط کند، جای تأسف نیست. حضور ما در این دولت، سیاسی و مبتنی بر اصل «عدم تک‌روی در تصمیم‌گیری‌ها» است و ماندن در آن، در راستای منافع سیاسی و خدماتی ماست.

وی در پایان گفت: ما به همه روستاهای جنوب لبنان بازگشته و با همه امکانات موجود آن را بازسازی خواهیم کرد.

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