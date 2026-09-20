به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن در این پیام تبریک، تأکید کردند که آنچه قهرمانان نیروهای مسلح در جبهه‌های مختلف رقم می‌زنند، ترجمه اهداف انقلاب در بازگرداندن حاکمیت و برچیدن پروژه‌های وابستگی است.

وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش یمن بر آمادگی کامل برای اجرای تصمیم‌های راهبردی با هدف مقابله با متجاوزان و حفاظت از توانمندی‌های ملت یمن تأکید کردند.

این دو مقام یمنی توضیح دادند: نیروی دریایی ما معادله امنی ایجاد کرده که حفاظت و تأمین دریانوردی در دریای سرخ و دریای عربی را تضمین می‌کند؛ به استثنای کشتی‌های دشمن سعودی.

آنها تأکید کردند کشتی‌های سعودی در آب‌های ما جز آتش و ممنوعیت چیزی نخواهند یافت، تا بهای محاصره و ستمی را که بر ملت ما تحمیل کرده‌اند، بچشند.

وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش یمن هشدار شدیدی به دشمن سعودی دادند و تأکید کردند: هر تجاوزی با پاسخ قاطع و ویرانگر روبه‌رو خواهد شد؛ ادامه محاصره با محاصره پاسخ داده می‌شود؛ و هرگونه تشدید تنش با گزینه‌های تشدیدکننده‌ای روبه‌رو می‌شود که هزینه‌آور است و عمق و منافع راهبردی دشمن را هدف می‌گیرد.

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