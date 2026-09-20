  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

پیام تبریک وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش یمن به عبدالملک الحوثی/ آمادگی کامل برای اجرای تصمیم‌های راهبردی

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۱
کد مطلب: 1868040
پیام تبریک وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش یمن به عبدالملک الحوثی/ آمادگی کامل برای اجرای تصمیم‌های راهبردی

محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع یمن، و یوسف المدانی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، در پیام تبریکی به مناسبت دوازدهمین سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر به عبدالملک بدرالدین الحوثی، بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای اجرای تصمیم‌های راهبردی با هدف مقابله با متجاوزان و حفاظت از دستاوردهای ملت یمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن در این پیام تبریک، تأکید کردند که آنچه قهرمانان نیروهای مسلح در جبهه‌های مختلف رقم می‌زنند، ترجمه اهداف انقلاب در بازگرداندن حاکمیت و برچیدن پروژه‌های وابستگی است.

وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش یمن بر آمادگی کامل برای اجرای تصمیم‌های راهبردی با هدف مقابله با متجاوزان و حفاظت از توانمندی‌های ملت یمن تأکید کردند.

این دو مقام یمنی توضیح دادند: نیروی دریایی ما معادله امنی ایجاد کرده که حفاظت و تأمین دریانوردی در دریای سرخ و دریای عربی را تضمین می‌کند؛ به استثنای کشتی‌های دشمن سعودی.

آنها تأکید کردند کشتی‌های سعودی در آب‌های ما جز آتش و ممنوعیت چیزی نخواهند یافت، تا بهای محاصره و ستمی را که بر ملت ما تحمیل کرده‌اند، بچشند.

وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش یمن هشدار شدیدی به دشمن سعودی دادند و تأکید کردند: هر تجاوزی با پاسخ قاطع و ویرانگر روبه‌رو خواهد شد؛ ادامه محاصره با محاصره پاسخ داده می‌شود؛ و هرگونه تشدید تنش با گزینه‌های تشدیدکننده‌ای روبه‌رو می‌شود که هزینه‌آور است و عمق و منافع راهبردی دشمن را هدف می‌گیرد.

....................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha