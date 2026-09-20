یمن در کنار ملت ایران و نظام اسلامی آن ایستاده است/ وحدت میادین، اصل ثابت سیاست یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ المشاط در این سخنرانی ابتدا از خداوند به خاطر پیروزی و بیرون راندن نیروهای سعودی سپاسگزاری کرد و از ملت مقاوم یمن، رزمندگان نیروهای مسلح و امنیتی، خانواده‌های شهدا، مجروحان و اسیران قدردانی نمود.

وی به اسیرانی که اخیراً آزاد شدند تبریک گفت و تعهد داد برای آزادی همه اسیران تلاش کند و این را وظیفه‌ای ملی، دینی و انسانی دانست.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد دولت، ارتش و ملت، تحت رهبری عبدالملک بدرالدین الحوثی، با توکل بر خدا به سمت پایان دادن به تجاوز و محاصره سعودی، بازگشایی فرودگاه‌ها و بندرها، بازگرداندن ثروت‌های ملی، دریافت غرامت، احترام به حاکمیت و عقب‌نشینی از هر وجب سرزمین اشغالی پیش می‌روند.

وی این خواسته‌ها را حقوق مشروع ملت یمن خواند که شرع و قوانین بین‌المللی آنها را تأیید می‌کنند و گفت این راه، کم‌هزینه‌ترین و پرمنفعت‌ترین راه برای همه است.

المشاط تأکید کرد ملت یمن بر حق خود می‌ایستد و گزینه‌های یمنی در صورت ادامه تجاوز، تشدید می‌شود و شکل‌های دردناک‌تری برای دشمنان به خود می‌گیرد.

به گفته وی، یمنی‌ها هرگز از حقوق خود عقب‌نشینی نمی‌کنند، حتی اگر جان‌هایشان را فدای آن کنند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد: جمهوری یمن هیچ ادعا و دشمنی با هیچ‌یک از کشورهای همسایه یا کشورهای عربی و اسلامی ندارد و به هیچ کشوری تجاوز نکرده است.

وی افزود: یمن خودش قربانی تجاوز شده و این با برادری اسلامی و عربی سازگار نیست.

وی تأکید کرد: کرسی یمن در سازمان ملل و نمایندگی آن در نشست سالانه مجمع عمومی خالی است و کسی که این عنوان را غصب کرده، نماینده یمن نیست، بلکه صدای دشمن سعودی است.

به گفته او، نظام سعودی برای این افراد مشروعیت دروغینی از یکی از هتل‌های ریاض خریده و آن را با پول خود تبلیغ می‌کند.

دریای سرخ امن است؛ به جز کشتی‌های سعودی

درباره دریانوردی و تجارت بین‌المللی، المشاط تأکید کرد دریانوردی در دریای سرخ و باب‌المندب امن است و از سوی یمن در معرض هیچ خطری نیست؛ به استثنای کشتی‌های دشمن سعودی که در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره» هدف قرار می‌گیرند.

وی گفت یمن تا زمانی که نظام سعودی به خود نیاید، حق کامل در این کار را دارد.

وی تأکید کرد صلح واقعی و عادلانه، گزینه راهبردی یمن بوده و خواهد بود و همه باید درک کنند گزینه صلح با یمن کم‌هزینه‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای بازساماندهی روابط بر پایه حسن همجواری، احترام متقابل و منافع مشترک است.

حمایت از فلسطین، ایران و محور مقاومت

المشاط بار دیگر بر ثبات موضع خود در حمایت از ملت مظلوم فلسطین تأکید کرد و گفت این آرمان، آرمان همه امت اسلامی است.

او همچنین تأکید کرد یمن در کنار ملت ایران و نظام اسلامی آن ایستاده و از مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین و دیگر جبهه‌های محور جهاد و مقاومت، در چارچوب اصل وحدت میادین، حمایت می‌کند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن از فریب‌خوردگان و کسانی که دشمن سعودی آنها را به انحراف کشانده خواست فرصت عفو ریاست‌جمهوری را غنیمت شمرده و به آغوش یمن بازگردند و در کنار ملت خود بایستند.

او از همه فرزندان ملت یمن خواست به مصلحت کشور و مردم نظر کنند و از منافع خارجی که برای همه کمین کرده دوری گزینند.

به گفته او، وحدت تلاش‌ها می‌تواند آرزوهای ملت را محقق کرده و حاکمیت و استقلال آن را حفظ کند. وی خائنان به کشور را اقلیتی خواند که تاریخ آنها را لعنت خواهد کرد.

المشاط از قهرمانان نیروهای مسلح و امنیتی به خاطر انضباط و پایبندی اخلاقی و دینی‌شان قدردانی کرد.

او گفت آنها در چارچوب خط انقلاب، با اسیران و مجروحان و فریب‌خوردگان دشمن سعودی رفتار اخلاقی و ایمانی داشتند و نشان دادند به خون یمنی که نظام سعودی آن را ارزان می‌شمارد و در خدمت طمع‌های خود می‌فروشد، حریص‌اند.

وی از نهادهای دولتی که برای ارائه خدمات به مردم شهرستان‌های آزادشده اقدام کردند، قدردانی کرد و گفت اوضاع در این شهرستان‌ها به‌خوبی در حال عادی شدن است و به اموال عمومی و خصوصی آسیب نرسیده است.

المشاط ادعاهای دروغین نظام سعودی درباره هدف قرار دادن مکه توسط نیروهای مسلح یمن را محکوم کرد و گفت همه جهان نجابت ارتش یمن را می‌شناسد و این ادعاها فقط بهانه‌جویی و بزرگ‌نمایی است.

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