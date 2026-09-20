افزایش ۴۱ درصدی واردات نفت خام چین از روسیه در ماه اوت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره کل گمرک چین روز (یکشنبه) اعلام کرد واردات نفت خام چین از روسیه در ماه اوت به ۱۱.۲ میلیون تن معادل ۲.۶۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد و نسبت به ماه ژوئیه ۲۳ درصد افزایش یافته است.

روسیه در فاصله ژانویه تا اوت سال جاری ۷۷.۶۵ میلیون تن نفت به چین صادر کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ رشد ۱۸.۱ درصدی نشان می‌دهد، در حالی که ارزش این واردات با رشد سریع‌تری معادل ۳۳.۳ درصد به ۴۴.۸۴ میلیارد دلار رسیده است.

واردات چین از مالزی، بزرگ‌ترین مرکز انتقال نفت خام ایران، به ۲.۶ میلیون تن معادل ۶۲۰ هزار بشکه در روز رسید. این رقم نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش داشته، اما نسبت به ژوئیه ۷۴ درصد افزایش یافته است.

واردات چین از اندونزی نیز به ۳.۱ میلیون تن معادل ۷۳۰ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته و نسبت به ژوئیه بدون تغییر مانده است.

چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰ هزار تن نفت خام از اندونزی وارد کرده بود، اما واردات ماهانه در ژوئیه ۲۰۲۵ برای نخستین بار از دو میلیون تن گذشت.

خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود افزایش شدید واردات از اندونزی ممکن است نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای پنهان کردن محموله‌های نفت خام ایران باشد که در آب‌های ساحلی مالزی دوباره بارگیری می‌شوند.

در بخش خاورمیانه، واردات چین از عراق به ۱.۴ میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد کاهش یافته است.

واردات از عمان نیز به ۹۰۰ هزار تن رسید که کاهش ۷۱ درصدی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. چین در ژوئیه هیچ محموله‌ای از عمان دریافت نکرد.

واردات از عربستان سعودی به ۳.۲ میلیون تن معادل ۷۴۰ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد و نسبت به ژوئیه ۴۱ درصد کاهش یافته است.

واردات از امارات نیز ۲.۹ میلیون تن معادل ۶۸۰ هزار بشکه در روز بود که نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش، اما نسبت به ژوئیه ۲۰ درصد افزایش داشته است.

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