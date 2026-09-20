به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی با صدور اطلاعیه‌ای، ارتحال این مرجع عالی‌قدر جهان تشیع را اعلام کرد و این ضایعه جانگداز را به پیشگاه حضرت بقیة الله الاعظم(عج)، حوزه‌های علمیه و مردم ایران و علاقه‌مندان مرجعیت در سراسر جهان تسلیت گفت.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ طَیِّبِینَ ۙیَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»

روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) و مرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف) به لقاء الله پیوست.

عمر با برکت و زندگی پرافتخار آن مرجع عالی‌قدر، سرشار از ژرف‌اندیشی، مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل، نشر معارف اسلام، پاسداشت کیان تشیّع و خیرخواهی و دلسوزی برای مردم بود.

ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانگداز به پیشگاه مقدس صاحب‌الامر حضرت بقیة الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حوزه‌های مبارکه علمیه، مردم شریف ایران و علاقه‌مندان مرجعیت در همه نقاط جهان، به اطلاع می‌رساند مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشان، متعاقباً اعلام خواهد گردید.

دفتر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف)

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زندگینامه کوتاه مرحوم آیت الله شبیری زنجانی

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تولد

آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، ۸ رمضان سال ۱۳۴۶ق، ۱۰ اسفند سال ۱۳۰۶ش در قم زاده شدند. پدر ایشان سید احمد شبیری زنجانی، از عالمان دوره خود بوده و ۲۵ سال در مدرسه سیّد زنجان، مشغول به تحصیل و تدریس بوده است. سید احمد شبیری زنجانی از ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۴۶ق ساکن قم و از نزدیکان عبدالکریم حائری یزدی دانسته شده است.

تحصیل و تدریس

آیت الله العظمی شبیری زنجانی، دروس حوزوی را از سال ۱۳۵۹ یا ۱۳۶۰ق آغاز کردند و دروس دوره سطح را در سه یا چهار سال به پایان بردند. پس از آن در درس سید صدرالدین صدر حاضر شدند و ایشان، کم‌سن‌ترین شرکت‌کننده در این درس بودند. آیت الله العظمی شبیری زنجانی، دو بار در سال‌های ۱۳۷۳ق و ۱۳۷۴ق به حوزه علمیه نجف رفتند و در درس‌های خارج فقه جلسات سید عبدالهادی شیرازی و سید محسن طباطبائی حکیم شرکت کردند. ایشان همچنین در درس فقه و اصول سید ابوالقاسم خویی حاضر می‌شدند. آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج فقه و خارج اصول نزد سید حسین طباطبایی بروجردی شرکت کردند و کتاب الغصب، کتاب الاجاره، و کتاب الصلوة را از ایشان آموختند. آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی همچنین ۲۱ سال در درس خارج فقه سید محمد محقق داماد به همراه امام موسی صدر و سیدمحمد بهشتی شرکت کردند و یک دوره کامل درس خارج اصول را نیز از این استاد، فراگرفتند. ایشان، امام موسی صدر را به عنوان اولین هم‌مباحث و یکی از عوامل علاقه‌مندی‌اش به دروس حوزی معرفی کردند.

آغاز تدریس درس خارج

آیت الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی در دهه ۱۳۴۰ شمسی، از استادان مدرسه حقانی در قم بودند. ایشان، تدریس خارج فقه در موضوع کتاب الحج را پیش از سال ۱۳۸۸ق ( حدوداً بعد از ۴۰ سالگی) و در زمان حیات استاد خود سید محمد محقق داماد آغاز کردند و این درس ۱۵ سال طول کشید. درس خارج اصول نیز سال‌ها از درس‌های اصلی آیت الله العظمی شبیری زنجانی بود، اما ادامه نیافته و نکات لازم اصولی را، در ضمن درس خارج فقه بیان می‌ کردند.

مرجعیت

آیت الله العظمی شبیری زنجانی، یکی از هفت فقیهی بودند که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پس از درگذشت آیت الله العظمی محمدعلی اراکی در سال ۱۳۷۳ش، آنها را جایزالتقلید خواند.

آثار

تحقیق رجال نجاشی. این کتاب در سال ۱۴۱۶ق (۱۳۷۴ش) توسط انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به چاپ رسید. تحقیق این اثر، با استفاده از ۱۴ نسخه رجال نجاشی صورت گرفته است.

تعلیقه بر کتاب «آشنای حق»: آشنای حق، شامل آثار و احوال عرفانی آقا محمد بیدآبادی (سده ۱۲ق) است. این کتاب در سال ۱۳۹۱ش از سوی انتشارات خویی چاپ شد. کتاب اصلی در سال ۱۳۷۹ش از سوی نشر نهاوندی انتشار یافته است.

جرعه‌ای از دریا: کتابی چهار جلدی، حاوی مقالات، تعلیقات و بیانات شفاهی آیت الله العظمی شبیری زنجانی است. هر جلد این کتاب دارای سه فصل عربی، فارسی و طریقیات است. فصل «طریقیات» پاره‌ای از گفته‌های ایشان در مسیر خانه تا حرم حضرت معصومه(س) است. فصل اول این کتاب، حاوی ۱۴ اثر فارسی، شامل مقالات، مصاحبه‌ها و تعلیقه‌های وی بر آثار فارسی است. فصل دوم، هشت اثر عربی است که بیشتر آنها تعلیقات است و فصل پایانی کتاب، طریقیات است که نکاتی علمی، تاریخی و اخلاقی را بازگو می‌کند و اشاراتی به شرح حال و ویژگی‌های عالمان دین دارد. این کتاب در چهار جلد از سوی مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ش در قم و به زبان فارسی چاپ شد.

فعالیت‌ها

تأسیس مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع). این مدرسه در ۱۳۸۰ش تأسیس شد و هدف از راه‌اندازی آن، مطالعات فقهی و پرورش فقیهان قوی‌بنیه اعلام شده است. دوره آموزشی این مدرسه، از پایه هفتم حوزه آغاز می‌شود و مجموعا ۱۲ سال ادامه می‌یابد.

مرکز فقهی امام محمد باقر(ع). با هدف احیای آثار سید احمد شبیری زنجانی و نشر آثار آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، در اردیبهشت ۱۳۹۱ش تأسیس شد و در حوزه علوم فقه، اصول فقه، رجال، و فقه الحدیث فعالیت می‌کند. پاسخگویی به سوالات شرعی، تدوین و تنظیم دروس خارج آیت الله العظمی شبیری زنجانی، و تدوین متون درسی و کمک‌درسی حوزه، بخشی از اقدامات این مرکز است.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی برخی از اعلامیه‌های علیه نظام پهلوی را در دوران مبارزه امضاء کردند.

ایشان، نماز جماعت را در حرم حضرت معصومه(س) پس از درگذشت پدرش، سید احمد شبیری زنجانی و مدتی نیز در مدرسه فیضیه اقامه می‌کردند.

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