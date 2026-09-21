به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با تشدید عملیات‌های نیروهای مسلح یمن در عمق خاک عربستان و گسترش دامنه حملات این نیروها به اهدافی مانند شهر ریاض که پیش‌تر هدف قرار نگرفته بودند، نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های جنوب تعز و غرب استان لحج پیشروی کرده‌اند. اقدامی که از سوی برخی ناظران مقدمه‌ای برای تکمیل روند بازپس‌گیری شهر تعز ارزیابی شده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، گروه‌های همسو با عربستان پس از این پیشروی‌ها درباره خطر فروپاشی این جبهه‌ها هشدار داده‌اند. به‌ویژه پس از آنکه نیروهای مسلح یمن توانستند بخش‌های گسترده‌ای از شهرستان «الشمایتین» را به کنترل خود درآورند و به تصرف ارتفاعات راهبردی کوه‌های «راسن» نزدیک شوند. ارتفاعاتی که بر منطقه «الحجریة» و بخش‌هایی از استان «لحج» و ساحل غربی یمن اشراف دارند.

این پیشروی‌ها که پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای مسلح یمن ـ با پشتیبانی قبایل تعز ـ و گروه‌های مسلح مورد حمایت عربستان رخ داد به شهرستان جبل «حبشی» در غرب تعز، همچنین شهرستان‌های «المواسط» و «الشمایتین» و بخش‌هایی از شهرستان‌های «المضاربه» و «رأس العاره» و منطقه «کهبوب» در غرب استان لحج گسترش یافت.

در حالی که نیروهای وابسته به عربستان تلاش کردند در مناطق کوهستانی واقع در محدوده اداری استان لحج در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری تنگه باب‌المندب، موضع بگیرند و از آنجا حمله‌ای متقابل علیه شهر «ذوباب» در شرق بندر «المخا» انجام دهند و ابتکار عمل در منطقه تنگه باب‌المندب را بازپس گیرند. این تلاش‌ها ـ که با بسیج شماری از تیپ‌های «نیروهای درع الوطن»، «العمالقه» و همچنین تیپ چهارم وابسته به حزب اصلاح در محور «طورالباحه» و با پشتیبانی گسترده هوایی همراه بود ـ در جبهه «کَهبوب» به نتیجه نرسید. این مسئله به نیروهای مسلح یمن اجازه داد دستاوردهای نظامی خود را تثبیت کرده و دامنه کنترلش را در جبهه‌های جنوب تعز گسترش دهد.

منابع میدانی به روزنامه «الاخبار» گفته‌اند که نیروهای مسلح یمن به پیشروی خود در جبهه الشمایتین ادامه داده است. پس از آنکه این گروه کنترل ارتفاعات «جبل جردان» را تثبیت کرد و دو جبهه «العلقمه» و «شریره» در نزدیکی رشته‌کوه‌های «راسن» را که بر شهر «التربه» اشراف دارند، به کنترل خود درآورد. شهر التربه دروازه جنوبی استان تعز محسوب می‌شود و کنترل این ارتفاعات به نیروهای مسلح یمن امکان می‌دهد مسیرهای پشتیبانی گروه‌های مسلح مورد حمایت عربستان در جبهه‌های «المضاربه» را زیر آتش خود داشته باشند.

بر اساس این منابع، نیروهای مسلح یمن طی روزهای گذشته توانسته کنترل مجموعه‌ای از مواضع راهبردی در استان لحج از جمله بخش زیادی از کوه‌های منطقه کهبوب مانند «جبل حجیجه»، «جبل قلع»، «تپه مَفیطه»، مناطق «العرضی»، «المحاوله»، «الأغبره»، «المشاوله»، «البوکره»، «وادی المضاربه» و «السقیا» را نیز به دست گیرند.

تعز؛ نقطه عطف تازه جنگ یمن

برخی ناظران معتقدند که پیشروی نیروهای مسلح یمن در رشته‌کوه‌های «راسن» و تثبیت کنترل «جبل جردان»، نشانه‌ای از نزدیک شدن این نیروها به بازپس‌گیری بخش باقی‌مانده شهر تعز است. به‌ویژه پس از آنکه مسیرهای اصلی پشتیبانی میان جنوب شهر تعز و جنوب یمن از جمله مسیر «تعز ـ التربه»، مسیرهای میان «التربه» و مرکز «الحجریة» و همچنین جاده «هیجه‌العبد» به سوی شهر عدن، تحت کنترل این نیروها قرار گرفته است.

اگرچه پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت منطقه «الاعلوم» در جنوب شهر تعز ـ زادگاه «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی یمن ـ دارای اهمیت نمادین تلقی می‌شود، اما توجه‌ها بیشتر به شهر تعز معطوف شده است. زیرا سقوط کامل این شهر به دست نیروهای مسلح یمن می‌تواند رویدادی هم‌تراز با کنترل ساحل غربی این کشور باشد.

در روزهای گذشته، گروه‌های سلفی جنوبی و حزب اصلاح از طریق تیپ چهارم به فرماندهی «فضل حسن»، یکدیگر را به خیانت و همکاری با نیروهای مسلح یمن متهم کرده‌اند. اتهاماتی که یادآور سناریوی عقب‌نشینی‌هایی است که در نهایت به سقوط شهر بندری المخا انجامید.

حملات متقابل؛ از تعز تا تأسیسات عربستان

نیروی هوایی عربستان طی دو روز گذشته ده‌ها حمله هوایی در مناطق درگیری جنوب تعز و غرب لحج انجام داده تا از نیروهای وابسته به ریاض پشتیبانی کند. پس از ناکامی حملات هوایی در جلوگیری از پیشروی نیروهای مسلح یمن، جنگنده‌های عربستان پل‌های راهبردی، جاده‌های عمومی، ساختمان‌های دولتی، مدارس و خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار دادند.

در واکنش به این حملات، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که مراکز راهبردی شرکت آرامکو در منطقه «ینبع» در غرب عربستان، همچنین پایگاه‌هایی که جنگنده‌های عربستان از آنها در «الطائف» و «خمیس مشیط» پرواز می‌کنند و نیز اهدافی در شهر ریاض را هدف قرار داده‌اند.

در همین چارچوب، یک منبع نظامی در شهر صنعاء پایتخت یمن به روزنامه «الاخبار» گفت که عملیات هوایی علیه تمامی زیرساخت‌های نظامی در جنوب عربستان، ادامه خواهد یافت. به گفته این منبع، نیروهای مسلح یمن معادله محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید شدیدتر و پایتخت در برابر پایتخت را اعمال می‌کنند.

این منبع افزود که عملیات نظامی انجام‌شده با استفاده از ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد که مقرهای نظامی و فرودگاه‌های مورد استفاده در عملیات علیه یمن در ریاض را هدف قرار داد، بزرگ‌ترین و شدیدترین عملیات از زمان آغاز جنگ بوده است. او تاکید کرد که در این عملیات تعداد زیادی موشک استفاده شده و حملات بیش از ۲۴ ساعت ادامه داشته است.

«ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در بیانیه‌ای حمله موشکی از یمن به شهر ریاض و همچنین حملات مشابه به مناطق «بیشه»، «الخرج»، «ینبع»، «فرسان» و «الطائف» را تأیید کرد.

فعالان سعودی نیز تصاویری منتشر کردند که به گفته آنها خسارت‌های واردشده به فرودگاه «ملک خالد» در شهر ریاض را نشان می‌دهد و همچنین از وقوع آتش‌سوزی گسترده در تأسیسات نفتی عربستان در منطقه ینبع حکایت دارد.

هم‌زمان، شرکت آرامکو نیز اعلام کرد که فعالیت‌های عملیاتی خط انتقال نفت «شرق ـ غرب» که در پی حمله پهپادی آسیب دیده بود، متوقف شده است. این خط پیش‌تر حدود ۴.۶ میلیون بشکه نفت خام را از منطقه شرقی عربستان به منطقه غربی این کشور، منتقل می‌کرد.

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