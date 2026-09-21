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نشست چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با حضور الزیدی؛ بررسی تحولات منطقه‌ای و سفر به نیویورک

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۶:۲۸
کد مطلب: 1868060
نشست چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با حضور الزیدی؛ بررسی تحولات منطقه‌ای و سفر به نیویورک

سران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در نشستی مشترک با نخست‌وزیر این کشور، آخرین تحولات داخلی و منطقه‌ای را بررسی و بر انتقال پیام قاطع بغداد مبنی بر حفظ حاکمیت و رد مداخله خارجی در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ «چارچوب هماهنگی» بزرگترین فراکسیون شیعیان در پارلمان عراق نشست خود را با حضور علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، به منظور بررسی آخرین تحولات در صحنه داخلی و منطقه‌ای برگزار کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در این نشست بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف سمت‌های خالی باقی‌مانده از کابینه دولت بر اساس معیارهای شایستگی و پاکدستی تاکید شد.

سران چارچوب هماهنگی گزارش مشروحی از سوی نخست‌وزیر درباره نتایج سفر اخیرش به چند کشور اروپایی دریافت کرده و از تلاش‌ها برای تقویت روابط بین‌المللی عراق تقدیر کردند.

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق بر آمادگی‌های مربوط به سفر قریب‌الوقوع نخست‌وزیر این کشور به نیویورک جهت شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بررسی کرده و بر اهمیت ابراز پیام‌های عراق در خصوص حفظ حاکمیت ملی و مخالفت با دخالت در امور داخلی این کشور تأکید کرد.

چارچوب هماهنگی همچنین حمایت مجدد خود را از دولت در راستای اجرای وظایف و پیشبرد برنامه دولتی اعلام کرد.

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