به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا، اعلام کرد که این کشور برقع و نقاب را در مدارس ممنوع خواهد کرد و شمار دانش‌آموزان خارجی در کلاس‌ها نیز محدود خواهد شد. موضوعی که با توجه به انتظارها درباره تبدیل شدن مهاجرت به یکی از محورهای اصلی انتخابات سراسری سال آینده ایتالیا، اهمیت سیاسی بیشتری پیدا کرده است.

ملونی در گردهمایی شاخه جوانان حزب ملی‌گرای محافظه‌کار «برادران ایتالیا» (FdI) از این تغییرات پیشنهادی رونمایی کرد. او همچنین افزود: برای والدین دانش‌آموزان خارجی که در ادغام در نظام آموزشی با مشکلات جدی مواجه هستند، شرکت در دوره‌های آموزش زبان ایتالیایی اجباری خواهد شد.

نخست‌وزیر ایتالیا در جشنواره ملی «جوانان ملی» در رم گفت: از نظر ما، هرکس که وارد ایتالیا می‌شود و می‌خواهد آینده خود را در اینجا بسازد، باید زبان ما را بیاموزد، فرهنگ ما را درک کند و به قوانین ما احترام بگذارد. این تنها راه جدی برای پذیرش آنهاست.

در صورت تصویب این تغییرات از سوی دولت ایتالیا، برای تبدیل شدن به قانون باید ظرف ۶۰ روز به تصویب پارلمان این کشور برسند.

دولت راست‌گرای ملونی طولانی‌ترین دولت ایتالیا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می‌شود. اما انتظار می‌رود حزب او در سال ۲۰۲۷ میلادی با چالش جدی حزب «آینده ملی» (FN) مواجه شود. حزبی که در سمت راست‌تر از برادران ایتالیا قرار دارد و از فوریه محبوبیت آن در نظرسنجی‌ها به‌سرعت افزایش یافته است. حزب FN در ماه ژوئیه خواستار برخورد سخت‌گیرانه با استفاده از برقع در مدارس ایتالیا شده بود.

قانون مربوط به پوشاندن چهره

برقع پوششی است که تمام صورت را می‌پوشاند و گاهی زنان مسلمان از آن استفاده می‌کنند. این پوشش حتی چشم‌ها را نیز پنهان می‌کند. نقاب نیز مشابه برقع است، اما چشم‌ها در آن قابل مشاهده هستند.

هیچ‌یک از این دو پوشش به‌طور صریح در ایتالیا ممنوع نیست، اما قانونی که در سال ۱۹۷۵ میلادی تصویب شده، استفاده از کلاه ایمنی یا پوشش‌هایی را که شناسایی فرد را دشوار می‌کنند، بدون وجود دلیل موجه ممنوع کرده است.

حکمی در سال ۲۰۰۸ میلادی بعداً تصریح کرد که پوشش کامل صورت به دلایل مذهبی یا فرهنگی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر اینکه هنگام احراز هویت، صورت فرد آشکار شود.

با این حال، حزب ضد مهاجرت «لیگ» که یکی از احزاب ائتلاف حاکم ملونی نخست‌وزیر ایتالیا است، اوایل سال جاری میلادی طرحی را ارائه کرد که استفاده از کلاه ایمنی یا پوشش‌های مانع شناسایی را مگر در شرایط خاص از جمله رویدادهای ورزشی یا اماکن عبادی ممنوع می‌کند.

ملونی در کنار وعده ممنوعیت برقع، گفت که محدودیت قانونی برای شمار دانش‌آموزان خارجی در هر کلاس نیز اعمال خواهد شد.

با این حال، در قوانین ایتالیا هم‌اکنون سقف ۳۰ درصدی برای سهم دانش‌آموزان خارجی در هر کلاس و مدرسه وجود دارد و ملونی توضیح نداده است که این محدودیت قرار است چگونه تغییر کند.

در حال حاضر، دانش‌آموزان خارجی حدود ۱۲ درصد از کل دانش‌آموزان مدارس ایتالیا را تشکیل می‌دهند.

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