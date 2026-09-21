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برگزاری نشست تخصصی جوانان «وارثان امید» در ضاحیه جنوبی بیروت + تصاویر

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۰
کد مطلب: 1868070
برگزاری نشست تخصصی جوانان «وارثان امید» در ضاحیه جنوبی بیروت + تصاویر

نشست تخصصی جوانان «وارثان امید» به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (علیه السلام) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرخنده میلاد یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری (علیه‌السلام)، نشست تخصصی جوانان با عنوان «وارثان امید» به همت نمایندگی مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد.

​در این نشست که با استقبال جوانان و فعالان فرهنگی همراه بود، حجت الاسلام محسن نخعی نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در لبنان به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حیات مبارک امام حسن عسکری (علیه السلام) پرداخته و شرایط پیچیده تاریخی، فشار شدید نظامی و تنگناهای اقتصادی حاکم بر جامعه شیعیان در عصر آن امام همام را تشریح کرد.

همچنین در بخشی از این نشست، راهبردها و تدابیر هوشمندانه امام حسن عسکری (علیه السلام) در مواجهه با چالش‌ها، بحران‌های اجتماعی و تحریم‌های آن زمان مورد تبادل نظر قرار گرفت و بر الگوگیری جامعه امروز از سیره عملی ایشان تأکید شد.

در پایان این نشست، با اشاره به نقش کلیدی و ویژه جوانان در اندیشه و سازوکارهای اجتماعی امام حسن عسکری (علیه السلام)، بر ضرورت بسترسازی برای حضور فعال و نقش‌آفرینی نسل جوان در حل مسائل روز جامعه و پیشبرد اهداف والای اسلامی تأکید گردید.

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برگزاری نشست تخصصی جوانان «وارثان امید» در ضاحیه جنوبی بیروت + تصاویر

برگزاری نشست تخصصی جوانان «وارثان امید» در ضاحیه جنوبی بیروت + تصاویر

برگزاری نشست تخصصی جوانان «وارثان امید» در ضاحیه جنوبی بیروت + تصاویر

برگزاری نشست تخصصی جوانان «وارثان امید» در ضاحیه جنوبی بیروت + تصاویر

برگزاری نشست تخصصی جوانان «وارثان امید» در ضاحیه جنوبی بیروت + تصاویر

برگزاری نشست تخصصی جوانان «وارثان امید» در ضاحیه جنوبی بیروت + تصاویر

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