برگزاری نشست تخصصی جوانان «وارثان امید» در ضاحیه جنوبی بیروت + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرخنده میلاد یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری (علیهالسلام)، نشست تخصصی جوانان با عنوان «وارثان امید» به همت نمایندگی مجمع جهانی اهلبیت (علیهمالسلام) در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد.
در این نشست که با استقبال جوانان و فعالان فرهنگی همراه بود، حجت الاسلام محسن نخعی نماینده مجمع جهانی اهلبیت(ع) در لبنان به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حیات مبارک امام حسن عسکری (علیه السلام) پرداخته و شرایط پیچیده تاریخی، فشار شدید نظامی و تنگناهای اقتصادی حاکم بر جامعه شیعیان در عصر آن امام همام را تشریح کرد.
همچنین در بخشی از این نشست، راهبردها و تدابیر هوشمندانه امام حسن عسکری (علیه السلام) در مواجهه با چالشها، بحرانهای اجتماعی و تحریمهای آن زمان مورد تبادل نظر قرار گرفت و بر الگوگیری جامعه امروز از سیره عملی ایشان تأکید شد.
در پایان این نشست، با اشاره به نقش کلیدی و ویژه جوانان در اندیشه و سازوکارهای اجتماعی امام حسن عسکری (علیه السلام)، بر ضرورت بسترسازی برای حضور فعال و نقشآفرینی نسل جوان در حل مسائل روز جامعه و پیشبرد اهداف والای اسلامی تأکید گردید.
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