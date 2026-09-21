بهترین گزینه برای ما، توافق و پایان جنگ با ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنا پائولینا لونا نماینده جمهوری‌خواه و عضو کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا گفت: بهترین گزینه برای آمریکا دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ علیه ایران است. دستیابی به توافق نیازمند گفتگوهای فشرده با دولت هایی است که کانال های ارتباطی با ایران دارند.

وی در گفتگو با فاکس نیوز اظهار داشت: گفتگوهای آتی ترامپ با مقامات چین و روسیه درباره جنگ علیه ایران خواهد بود. آنچه به نفع مردم آمریکا به شمار می‌رود دستیابی به یک راه کار مسالمت‌آمیز است.

این نماینده جمهوری‌خواه افزود: من به مشورت دادن به ترامپ برای حمایت از تلاش‌های جاری در خصوص دستیابی به راه اقدامی مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهم. ترامپ در خصوص مذاکرات مربوط به جنگ علیه ایران تصمیم گیرنده نهایی است و مذاکرات در خصوص ایران به صورت مستقیم میان رؤسای کشورها انجام می‌شود.

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