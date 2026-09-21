به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی مرجع عالی‌قدر جهان تشیع را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

پیام تسلیت عراقچی درپی ارتحال مرجع عالی‌قدر/آیت‌الله شبیری زنجانی میراث‌دار فقاهت شیعه بود

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ»

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال عالم ربانی، فقیه فرزانه و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌الله سره‌الشریف)، ضایعه‌ای بزرگ و مصیبتی بزرگ برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و دینی و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) است. آن فقیه جلیل‌القدر، پس از عمری مجاهدت علمی، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث ارزشمند فقاهت شیعه، به لقاءالله شتافت و یاد و نامی ماندگار از دانش ژرف، تقوا، فروتنی و اخلاص بر جای نهاد.

این مصیبت را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج‌الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، علما و فضلای گران‌قدر، مردم شریف ایران و همه پیروان و ارادتمندان آن مرجع فقید در سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم علوی، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای خاندان مکرم و عموم بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

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