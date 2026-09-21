به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «افکار رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای» با حضور شخصیت‌های علمی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در شهر حیدرآباد ایالت سند پاکستان برگزار شد.

این برنامه به همت «سازمان دانشجویان اصغریه پاکستان» برگزار شد و در آن علما، مسئولان تشکل‌های دانشجویی، فعالان اجتماعی، زنان و جوانان حضور یافتند.

در این همایش، «سید حسین موسوی» رئیس سازمان دانشجویان اصغریه پاکستان، «سعید هاشمی» مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و «مولانا سید علی مرتضی زیدی» از روحانیون برجسته پاکستان به ایراد سخنرانی پرداختند.

سخنرانان با تشریح محورهای اصلی اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقاومت را یکی از پایه‌های اساسی این منظومه فکری دانستند و تأکید کردند که ایستادگی در برابر ظلم، سلطه و اشغالگری، در کنار دفاع از استقلال و عزت ملت‌ها، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این گفتمان است.

در این نشست همچنین موضوع وحدت امت اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های شرایط کنونی جهان اسلام مورد توجه قرار گرفت. سخنرانان با اشاره به چالش‌های پیش روی جوامع اسلامی، بر افزایش همکاری میان ملت‌های مسلمان، حمایت از حقوق ملت‌های تحت فشار و تقویت همگرایی میان جریان‌های اسلامی تأکید کردند.

حاضران در ادامه این مراسم، نقش جوانان و دانشجویان را در تبیین اندیشه‌های اسلامی، آگاهی‌بخشی اجتماعی و استمرار جریان‌های مقاومت مهم ارزیابی کردند و بر ضرورت حضور فعال نسل جدید در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید داشتند.

این مراسم با حضور شرکت‌کنندگان در حالی پایان یافت که حاضران با در دست داشتن تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر تداوم مسیر مقاومت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند و با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تجدید بیعت کردند.

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