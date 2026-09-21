به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در پیامی ارتحال حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

درگذشت مرجع عالیقدر و نستوه، فقیه اهل بیت عصمت و طهارت، عالم مجاهد و ژرف اندیش، پیشوای زاهد و خیرخواه ملت، حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی موجب تاسف و تاثر شدید گردید.

اینجانب خود سال‌ها از برکات دانش و رهنمودها و اخلاق کریمانه ایشان بهره مند بودم و این شخصیت برجسته در طول عمر بابرکت خود، شاگردان مبرز و فراوانی را در حوزه‌های مختلف علمی تربیت نموده و قطعا فقدان ایشان ثلمه‌ای عظیم برای اسلام و روحانیت به شمار می‌رود.

این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولیعصر(عج)، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه، روحانیت معظم، فرزندان فاضل و ارجمند ایشان و عموم بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض نموده، برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیر از خداوند بزرگ مسئلت دارم.



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