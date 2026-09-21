به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی خود را برای احتمال کشیده شدن تشدید تنش میان عربستان و یمن به یک رویارویی گسترده‌تر منطقه‌ای آماده می‌کند. احتمالی که به نظر می‌رسد در چارچوب نشست‌های هماهنگی نظامی آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی، به‌طور جدی در حال بررسی است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که هشدارهای امنیتی آمریکا درباره تشدید ناگهانی افزایش یافته است. هشدارهایی که با درخواست واشنگتن از شهروندان خود در خاورمیانه برای افزایش سطح هوشیاری و همچنین هشدار درباره احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا در خارج از این کشور توسط ایران و متحدانش همراه شده است.

اعلام ایران مبنی بر دریافت اطلاعاتی درباره تصمیم آمریکا برای ازسرگیری اقدامات خصمانه علیه این کشور با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه نیز بر فضای تشدید احتمالی تنش افزوده است. ایران هشدار داده است که هرگونه مشارکت منطقه‌ای در تجاوز علیه این کشور با پاسخ مواجه خواهد شد.

نگرانی رژیم صهیونیستی از تبدیل جبهه یمن به یک بحران منطقه‌ای

«امیر بوخبوط» خبرنگار و تحلیلگر نظامی پایگاه عبری «والا»، روز گذشته گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی طی سه روز گذشته رایزنی‌ها و جلسات ارزیابی وضعیت خود را افزایش داده است. زیرا نگران است مواجهه عربستان با یمن به جرقه‌ای برای تشدید گسترده‌تر تنش در منطقه تبدیل شود.

بر اساس سناریوهایی که در حال بررسی است، ارتش رژیم صهیونیستی نگران است که یمن برای کاهش فشار عربستان، بخشی از رویارویی را به جبهه اسرائیل منتقل کند و با شلیک به سمت اراضی اشغالی، رژیم صهیونیستی را به واکنش نظامی بکشاند.

به نوشته بوخبوط، در چنین شرایطی ممکن است زنجیره آتشی آغاز شود که دیگر محدود به جبهه یمن نماند و به ایران نیز گسترش پیدا کند و در ادامه، آمریکا را نیز به مشارکت در درگیری بکشاند.

در مقابل، بوخبوط اشاره می‌کند که رویکرد فعلی رژیم صهیونیستی بر تلاش برای دور ماندن از رویارویی مستقیم تا حد امکان در کنار ادامه رصد تحولات و آمادگی برای احتمال گسترش آن استوار است.

آماده‌باش رژیم صهیونیستی از جبهه یمن فراتر رفته است

آماده‌باش رژیم صهیونیستی تنها به جبهه یمن محدود نمی‌شود و همزمان، هماهنگی نظامی منطقه‌ای نیز در حال گسترش است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، چهار روز پیش در گفت‌وگو با وب‌سایت «آکسیوس» گفته بود که به یک نقطه تصمیم‌گیری تعیین‌کننده در جنگ با ایران نزدیک شده و در حال بررسی ازسرگیری عملیات نظامی گسترده است. با این حال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) سطح نیروهای خود در منطقه را تا پایان سال در همان وضعیت فعلی حفظ کرده است.

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی تماس‌های خود را در چارچوب هماهنگی منطقه‌ای گسترش داده است. وب‌سایت عبری «والا» چند روز پیش به نقل از مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی گزارش داد که تماس‌های حساس با عربستان با میانجیگری آمریکا، شامل تبادل اطلاعات امنیتی و تقویت قابلیت‌های هشدار زودهنگام و دفاع هوایی است.

این گزارش پس از آن منتشر شد که «والا» دو روز پیش‌تر از کمک اطلاعاتی تل‌آویو به ریاض در مقابله با یمن خبر داده بود.

نشست محرمانه آمریکا با رژیم صهیونیستی و هشت کشور عربی

پیش از این نیز «باراک راوید» خبرنگار «آکسیوس»، چند روز پیش از برگزاری یک نشست محرمانه در آلمان خبر داده بود که «براد کوپر» فرمانده سنتکام در آن با فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی و هشت کشور عربی دیدار کرده است.

این نشست نشان می‌دهد که هماهنگی میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی در چارچوبی فراتر از جبهه یمن دنبال می‌شود. به‌ویژه آنکه ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث شرکت‌کنندگان در این نشست بوده است.

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