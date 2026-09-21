دفاع مقدس؛ جلوه ماندگار ایمان، ایثار و مقاومت ملت ایران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان امروز دوشنبه، 30 شهریور 1405 با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، ایثار، مقاومت و حماسه‌آفرینی مردمی است که در برابر تجاوز رژیم بعث عراق و حمایت قدرت‌های خارجی از آن ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی در اختیار متجاوزان باقی بماند.

وی افزود: دفاع مقدس تنها یک جنگ نظامی نبود، بلکه مدرسه‌ای بزرگ از ایستادگی، خودباوری و مقاومت بود که در آن فرزندان این ملت از اقشار و اقوام مختلف، دوشادوش یکدیگر در جبهه‌های نبرد حضور یافتند و با تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ادامه داد: دوران دفاع مقدس به ملت ایران آموخت که ایمان، وحدت ملی، حضور مردم و آمادگی نیروهای مسلح، از مهم‌ترین عوامل صیانت از کشور در برابر تهدید و تجاوز است و این تجربه تاریخی همچنان برای نسل‌های امروز و آینده درس‌آموز خواهد بود.

اشجری با اشاره به تداوم فرهنگ مقاومت در تحولات سال‌های اخیر گفت: فرهنگ دفاع مقدس امروز نیز در حافظه تاریخی ملت ایران زنده است و جلوه‌هایی از آن را می‌توان در نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات و تجاوزات اخیر مشاهده کرد.

وی همچنین با اشاره به آنچه «جنگ ۱۲روزه» و «جنگ رمضان» خواند، اظهار کرد: در این مقطع نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حمایت ملت ایران در برابر حملات دشمن ایستادگی کردند و پاسخ به تجاوزات را در دستور کار قرار دادند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه، اجتماعات مردمی شبانه در شهرهای مختلف کشور را از جلوه‌های حضور اجتماعی مردم دانست و گفت: این اجتماعات، به گفته وی، نمادی از همبستگی اجتماعی، احساس مسئولیت ملی و حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح است.

اشجری افزود: حضور مردم در این اجتماعات نشان‌دهنده آن است که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس تاریخی، حفظ انسجام و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور را یک مسئولیت ملی می‌داند.

وی هفته دفاع مقدس را فرصتی برای ترویج فرهنگ ایستادگی، فداکاری و مسئولیت‌پذیری دانست و تصریح کرد: این فرهنگ از سنگرهای جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس تا عرصه‌های دفاعی امروز امتداد یافته و یادآور این حقیقت است که ملت ایران بر اساس تجربه تاریخی خود، برای پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور آمادگی دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس و تجلیل از رشادت‌های ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز، از فداکاری و صبوری مادران، همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران قدردانی کرد و برای رزمندگان اسلام آرزوی سلامتی و پیروزی کرد.

اشجری تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر وحدت، ایمان، تجربه تاریخی و توان دفاعی خود، بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و صیانت از دستاوردهای جمهوری اسلامی تأکید دارد.

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