به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین معزی نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال احمر به مناسبت ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ

ارتحال مرجع عالی‌قدر و فقیه نامدار حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی رضوان‌الله تعالی علیه، فقدان عالمی از تبار بزرگان حوزه و پاسداران دیرپای میراث علمی اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

آن فقیه فرزانه نزدیک به یک قرن حیات خویش را با دانش، تقوا و خدمت به معارف آل محمد علیهم‌السلام درآمیخت و سالیان دراز، محضر علمی او مأمن اهل تحقیق و مرجع فضلا و پژوهندگان علوم اسلامی بود. ژرف‌نگری در فقه و اصول، تبحر کم‌نظیر در رجال و حدیث، آگاهی گسترده از تاریخ حوزه‌ها و خاندان‌های علمی و دقت و احتیاط در نقل و داوری، از ایشان عالمی ساخته بود که سخن و نظرش برای اهل فضل، بسیار معتبر بود.

در شخصیت آن بزرگوار دانش با وقار و مرجعیت با تواضع پیوندی دلنشین داشت. انس دیرپای با سنت علمی حوزه، حرمت‌داری عالمان و سلف صالح، صفای باطن، فروتنی و پرهیز از تکلف، سیمایی از عالم دینی را در وجود ایشان متجلی ساخته بود که دیدار و محضرش خود درس اخلاق و ادب بود. از این رو فقدان ایشان تنها فقدان یک فقیه و مدرس برجسته نیست، بلکه وداع با بخشی از حافظه زنده حوزه علمیه قم و نسلی از عالمان است که علم و اخلاق و سنت حوزوی را در وجود خویش به هم پیوند زده بودند.

این مصیبت را به پیشگاه حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید و به‌ویژه بیت شریف و مکرم ایشان و آقازادگان دانشمند و فاضل آن بزرگوار صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. برای خاندان ارجمندی که سالیان متمادی در جوار آن وجود پربرکت زیسته و با رنج‌ها و مجاهدت‌های علمی و معنوی ایشان همراه بوده‌اند، این فراق سنگین‌تر و جانکاه‌تر است.

از خداوند متعال مسئلت دارم روح آن عالم ربانی را در جوار رحمت واسعه خویش و در زمره اجداد طاهرینش مأوا دهد و به بیت مکرم، آقازادگان فاضل و همه بازماندگان و دوستداران ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

رضوان و رحمت بی‌پایان الهی بر آن فقیه پارسا باد.

عبدالحسین معزی

نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال احمر

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