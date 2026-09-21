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حجت‌الاسلام معزی در پیام تسلیتی:

آیت‌الله شبیری زنجانی بخشی از حافظه زنده حوزه علمیه قم بود

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
کد مطلب: 1868143
آیت‌الله شبیری زنجانی بخشی از حافظه زنده حوزه علمیه قم بود

نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال احمر با تسلیت ارتحال آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی، این مرجع فقید را از عالمان برجسته و میراث‌داران سنت علمی و اخلاقی حوزه‌های علمیه دانست و تأکید کرد: ژرف‌نگری در فقه و اصول، تبحر در رجال و حدیث، دقت در نقل و داوری و صفای باطن و تواضع، از ویژگی‌هایی بود که شخصیت علمی و معنوی ایشان را در میان اهل فضل و پژوهندگان علوم اسلامی ممتاز ساخته بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین معزی نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال احمر به مناسبت ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ

ارتحال مرجع عالی‌قدر و فقیه نامدار حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی رضوان‌الله تعالی علیه، فقدان عالمی از تبار بزرگان حوزه و پاسداران دیرپای میراث علمی اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

آن فقیه فرزانه نزدیک به یک قرن حیات خویش را با دانش، تقوا و خدمت به معارف آل محمد علیهم‌السلام درآمیخت و سالیان دراز، محضر علمی او مأمن اهل تحقیق و مرجع فضلا و پژوهندگان علوم اسلامی بود. ژرف‌نگری در فقه و اصول، تبحر کم‌نظیر در رجال و حدیث، آگاهی گسترده از تاریخ حوزه‌ها و خاندان‌های علمی و دقت و احتیاط در نقل و داوری، از ایشان عالمی ساخته بود که سخن و نظرش برای اهل فضل، بسیار معتبر بود.

در شخصیت آن بزرگوار دانش با وقار و مرجعیت با تواضع پیوندی دلنشین داشت. انس دیرپای با سنت علمی حوزه، حرمت‌داری عالمان و سلف صالح، صفای باطن، فروتنی و پرهیز از تکلف، سیمایی از عالم دینی را در وجود ایشان متجلی ساخته بود که دیدار و محضرش خود درس اخلاق و ادب بود. از این رو فقدان ایشان تنها فقدان یک فقیه و مدرس برجسته نیست، بلکه وداع با بخشی از حافظه زنده حوزه علمیه قم و نسلی از عالمان است که علم و اخلاق و سنت حوزوی را در وجود خویش به هم پیوند زده بودند.

این مصیبت را به پیشگاه حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید و به‌ویژه بیت شریف و مکرم ایشان و آقازادگان دانشمند و فاضل آن بزرگوار صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. برای خاندان ارجمندی که سالیان متمادی در جوار آن وجود پربرکت زیسته و با رنج‌ها و مجاهدت‌های علمی و معنوی ایشان همراه بوده‌اند، این فراق سنگین‌تر و جانکاه‌تر است.

از خداوند متعال مسئلت دارم روح آن عالم ربانی را در جوار رحمت واسعه خویش و در زمره اجداد طاهرینش مأوا دهد و به بیت مکرم، آقازادگان فاضل و همه بازماندگان و دوستداران ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

رضوان و رحمت بی‌پایان الهی بر آن فقیه پارسا باد.

عبدالحسین معزی
نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال احمر

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