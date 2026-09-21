به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از آغاز جنگ رمضان تاکنون جبهه مقاومت به‌طور خودجوش به دلیل حملات وحشیانه آمریکا به ایران در دفاع از ام‌القری امت اسلام وارد نبرد با دشمن متجاوز شد. از حزب‌الله لبنان که خود بیش از دوسال است در معرض تجاوزات روزمره صهیونیست‌ها قرار دارد تا جبهه مقاومت عراق که با وجود فشارهای سیاسی داخلی و توطئه آمریکا برای حفظ تسلط خود بر این کشور پای کار دفاع از حریم جمهوری اسلامی ایران ایستادند.

در این میان جبهه مقاومت یمن با وجود اعلام همبستگی با ایران اگرچه به‌طور مستقیم وارد جنگ با آمریکا نشد، اما با برنامه‌ریزی‌های مدون برای شکست محاصره ظالمانه سعودی شرایط فشار حداکثری از طریق تنگه راهبردی باب‌المندب را بر روی آمریکا و اذناب غربی و عربی‌اش بیشتر کرد.

به اعتقاد ناظران بین‌المللی ماه‌های آینده منطقه شاهد نبردی سرنوشت‌ساز خواهد بود که اثرات آن فرامنطقه‌ای بوده از این رو شاهد تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های دو طرف برای این نبرد هستیم.

شاید جرقه این نبرد از اواخر سپتامبر با فرارسیدن آخرین مهلت برای پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق آغاز شود...

دولت عراق با فشارهای سیاسی آمریکا طرح انحصار سلاح در دست دولت و به زبان ساده تر خلع سلاح مقاومت را با پایان ماموریت ائتلاف بین المللی عراق در دستور کار قرار داده است.

حمله به خط لوله نفت شرق-غرب عربستان در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، تنها حدود سه هفته پیش از موعد ۳۰ سپتامبر رخ داد. این همزمانی، فضای سیاسی عراق را در آستانه یک ضرب‌الاجل حیاتی، وارد تنش امنیتی جدیدی کرده است.

برخی کارشناسان مسائل آمریکا و منطقه، صراحتاً اعلام کرده‌اند که حملات عربستان و آمریکا به حشدالشعبی، اگرچه به بهانه حملات پهپادی به عربستان انجام می‌شود، اما «بی‌ارتباط با مهلت سه‌ماهه تحویل سلاح نیست» همچنین عربستان مقاومت عراق را متهم به حمله خط لوله نفت شرق – غرب عربستان کرد.

اما مقاومت اسلامی در عراق در پاسخ به اتهام زنی عربستان بیانیه ای صادر کرد: ما ضمن تجدید تأکید بر موضع ثابت مقاومت عراق در حمایت از مردم مظلوم و محاصره‌شده یمن که بیش از یک دهه تحت محاصره رژیم عربستان قرار دارند، درباره گرفتار شدن در دام طرح‌های خبیثانه صهیونیستی ـ آمریکایی که در تلاش برای کشاندن عراق به بحران‌هایی هستند که تنها به سود دشمنان این کشور است، هشدار می‌دهیم. مقاومت عراق هدف اصلی این اتهام‌زنی را «انحراف افکار عمومی» و «سرپوش گذاشتن بر شکست‌های پی‌درپی نیروهای سعودی در برابر یمن» می‌داند..

دکتر «حسن العبادی» نماینده کتائب سیدالشهدا در ایران پیرامون تحولات اخیر و اتهام زنی عربستان به مقاومت عراق گفت: دشمن می‌خواهد عراق را به درگیری بکشاند که در آن مقاومت اسلامی به اقداماتی متهم شود که در آن نقشی نداشته است..

وی ادامه داد: مقاومت، اگر بخواهد به هر کشوری حمله کند، از هیچ کشوری، هر چقدر هم که قدرتمند باشد، نمی‌ترسد، دشمن آمریکایی و اسرائیلی در تلاش است تا از گروه‌های کوچک در برخی کشورها برای دامن زدن به اختلافات حمایت کند.

اتهام‌زنی عربستان به مقاومت عراق برای بی‌اعتبار کردن مقاومت در نظر مردم مسلمان است

العبادی تصریح کرد: دشمن سلاح‌هایی مشابه سلاح‌های مورد استفاده محور مقاومت اسلامی تولید کرده و با این سلاح‌ها اقدامات تروریستی انجام می‌دهد تا مقاومت را بدنام کند. سپس دشمن از این حملات و اتهامات رسانه‌ای برای بی‌اعتبار کردن مقاومت در دیدگاه جمعیت‌های مسلمان استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: ما در مقاومت اسلامی، گردان‌های سیدالشهدا، اگر هرگونه اقدام جهادی علیه دشمن انجام دهیم، مسئولیت مستقیم آن را بر عهده می‌گیریم و از هیچ کس جز خدا نمی‌ترسیم، اما مسئولیت چنین اقداماتی را بر عهده نمی‌گیریم.

در روزهای اخیر با توجه به شرایط منطقه و جنگ میان ایران و آمریکا از یک سو و تلاش مقاومت یمن برای شکستم محاصره ۱۲ ساله سعودی از سوی دیگر شاهد اعلام همبستگی میان جبهه های مقاومت هستیم.

برای نبردی سرنوشت ساز آمده شوید

پس از پیام تبریک مقاومت عراق به برادران یمنی به دلیل موفقیت های پی در پی مقاومت یمن در وارد کردن ضربات قوی به دشمن متجاوز سعودی «حمید عاصم» عضو ارشد انصارالله خطاب به رزمندگان عراقی در قالب پیامی اعلام کرد: برای نبردی سرنوشت‌ساز آمده شوید.

وی گفت: در مورد دیدگاه ما نسبت به طرف عراقی و مقاومت عراق بویژه نیروهای حشد الشعبی و جنبش نجباء عراق به آنها می گوییم خداوند به تلاش های شما و حملاتتان برکت دهد و عزم و اراده خود را قوی کنید و برای نبرد سرنوشت ساز بین ما و دشمن صهیونیستی، دشمن آمریکایی و مزدوران آنها آماده باشید.

عاصم تاکید کرد: ما این را یک نبرد سرنوشت ساز یک نبرد قدرتمندانه و یک نبرد جدید برای تمایز بین خود و دشمنان امت می دانیم.

وی با مقایسه این جنگ با جنگ بدر تصریح کرد: همانطور که جنگ بدر نخستین نبرد متمایز بود این نبرد نیز نبرد تمایز میان ما و این دشمن خواهد بود. مردم عراق مردمی بزرگ و شجاع هستند و هرگز امت خود را رها نخواهند کرد بنابراین اگر می گویند عزم خود را جزم اراده تان را راسخ و سلاح های خود را آماده کنید از این جهت است که نبرد آینده سرنوشت ساز است.

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