به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان در پیامی ارتحال حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنّــا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْـهِ راجِـعُونَ
ارتحال عالم ربّانی، فقیه فرزانه و مرجع عالیقدر شیعه، حضرت آیتالله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی، رضواناللهتعالیعلیه، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.
آن فقیه بزرگوار که عمر شریف خویش را در راه تفقّه در معارف اهلبیت علیهمالسلام، تربیت فضلا و صیانت از میراث علمی حوزههای علمیه سپری نمود، از استوانههای علمی و اخلاقی حوزه علمیه قم و از چهرههای برجسته و ماندگار فقاهت معاصر بود.
این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان و بهویژه بیت شریف آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم جلیلالقدر، علوّ درجات و حشر با محمد و آل محمد علیهمالسلام و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
فقیر حسین انصاریان
۹ ربیع الثانی ۱۴۴۸
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