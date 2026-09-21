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  استاد انصاریان:

آیت‌الله شبیری زنجانی از استوانه‌های علمی و اخلاقی حوزه علمیه قم بود

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
کد مطلب: 1868163
آیت‌الله شبیری زنجانی از استوانه‌های علمی و اخلاقی حوزه علمیه قم بود

استاد حسین انصاریان با تسلیت ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی تاکید کرد: آن فقیه بزرگوار از استوانه‌های علمی و اخلاقی حوزه علمیه قم و از چهره‌های برجسته و ماندگار فقاهت معاصر بود.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان در پیامی ارتحال حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
إِنّــا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْـهِ راجِـعُونَ

ارتحال عالم ربّانی، فقیه فرزانه و مرجع عالی‌قدر شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی، رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

آن فقیه بزرگوار که عمر شریف خویش را در راه تفقّه در معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، تربیت فضلا و صیانت از میراث علمی حوزه‌های علمیه سپری نمود، از استوانه‌های علمی و اخلاقی حوزه علمیه قم و از چهره‌های برجسته و ماندگار فقاهت معاصر بود.

این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان و به‌ویژه بیت شریف آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم جلیل‌القدر، علوّ درجات و حشر با محمد و آل محمد علیهم‌السلام و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

فقیر حسین انصاریان
۹ ربیع الثانی ۱۴۴۸
 
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
 

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