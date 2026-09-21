به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی رحلت آیت‌الله العظمی موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و تاکید کرد که ایشان حوزه علمیه را از میراث علمی و دانش گسترده خود بهره‌مند ساخت.

در پیام سید عمار حکیم آمده است: با تأسف و اندوه بسیار از درگذشت یکی از چهره‌های برجسته حوزه علمیه مبارکه در شهر مقدس قم، مرجع دینی و عالم ربانی آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره الشریف) پس از ابتلا به عارضه شدید جسمانی باخبر شدیم. آن مرحوم، فقیه و عالمی بزرگ، محقق، پژوهشگر و استادی ممتاز بود که حوزه علمیه مبارکه را با میراث علمی و دانش گسترده خود بهره‌مند ساخت.

وی در ادامه افزود: آن فقید، از محضر بزرگان و اساتید حوزه علمیه، از جمله دو چهره برجسته و بزرگ آیات عظام، «سید محسن حکیم» و «سید خوئی» (قدس‌الله سرهما) بهره برد و اهتمام ویژه‌ای به آرای فقهی آنها داشت.

رهبر جریان حکمت ملی عراق بیان کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی در راستای تأسیس حوزه‌های علمیه اقدام کرد و جمع کثیری از علمای برجسته از محضر او بهره بردند.

حکیم در پایان گفت: خداوند روح پاک آن فقید را مورد رحمت واسعه خود قرار دهد و به خانواده بزرگوار و شاگردان و دوستداران ایشان صبر و شکیبایی عطا کند.



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