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پیام تسلیت مدیر حوزه‌های علمیه در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی:

آیت‌الله شبیری زنجانی آفاقی نو به روی علوم اسلامی گشود

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
کد مطلب: 1868174
آیت‌الله شبیری زنجانی آفاقی نو به روی علوم اسلامی گشود

 مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با صدور پیامی ارتحال آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با صدور پیامی ارتحال آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید را تسلیت گفت.

در پیام آیت الله علیرضا  آمده‌است: ارتحال جانسوزآیت الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی(قدس سر الشریف) را به حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه) ، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و رهبری معظم (مدظله) ، حوزه‌های علمیه و روحانیت معظم، ملت بزرگ ایران ، مردم شریف قم، مسلمانان جهان ، پیروان خاندان پیامبر اعظم(ص) ، علاقمندان به مرجعیت در ایران و جهان، همه نهادهای عالی علمی و حوزوی و بویژه به آقازادگان مکرم و بیت شریف ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

در این پیام آمده‌است: آن استاد عالیقدر و مرجع گرانسنگ قریب یک قرن عمر پربرکت خویش را در تحصیل، تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان فراوان، تولید آثار و نظریه‌های علمی و ارشاد و هدایت مردم و حوزویان سپری کرد و مایه رشد و تعالی حوزه علمیه قم و سایر حوزه های علمیه حوزه و پیشرفت تحقیقات فقهی، اصولی، رجالی، تاریخی و علوم اسلامی شد.

پیام ادامه یافته‌است: آن فقیه محقق از بیتی رفیع برخاست و در حوزه کهن و سرافراز قم زیست و از محضر اساتید بزرگی مانند حضرات آیات عظام بروجردی(ره) و محقق داماد(ره) بهره برد و از اساتید و مراجع عظام حوزه نجف اشرف استفاده کرد و با ژرف اندیشی و جهاد علمی خود مراحل گوناگون تدریس و تحقیق را طی نمود و آفاقی نو به روی علوم اسلامی گشود.

پیام حاکیست: آن درخت تناور دین و دانش در کرسی‌های بحث و درس و جلسات پربار مباحث علمی و تحقیقات و تدقیقات فقهی و نظریه پردازی و نازک اندیشی‌های رجالی و تاریخی و دیگرعرصه‌های فکری چون خورشید می‌درخشید و در مسند امامت جماعت ممتد در مدرسه فیضیه و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به نورافشانی معنوی و هدایت و ارشاد مردم عزیز می‌پرداخت و در عصر مبارزات ملت ایران و انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (اعلی الله المقام الشریف) و سپس در عصر زعامت رهبر شهید امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) همراه انقلاب اسلامی و دلسوز و راهنمای ملت ایران و حوزه‌های علمیه بود و دستگیری‌های علمی وی از طلاب و فضلا و جویندگان معارف اسلام و اهل بیت (علیهم الصلوات الله) زبانزد و الهام بخش بود و حمایت‌های ایشان از رشد علمی و اخلاقی حوزه و جامعه و نیز اهتمام به تربیت طلاب و فضلای مستعد و برجسته و تأسیس مدارس ویژه حوزوی ستایش برانگیز است.

آیت الله اعرافی در این پیام ادامه داده است: افزون بر همه اینها اخلاق و معنویت و صفای باطن و اخلاق نیکو و زهد و پاک زیستی و پایبندی ایشان به سنت های اصیل اخلاقی و علمی حوزه الهام بخش امروز و فردای حوزه و دانشگاه و طلاب و جوانان و استادان خواهد بود و اینک این استوانه بزرگ فقاهت به آسمان و جهان ملکوت پر کشیده است و حوزه‌های علمیه و شاگردان و علاقمندان خود را به سوگ نشانده است و اکنون حوزه‌های علمیه و طلاب جوان و اساتید عزیز هستند و تراث ارزشمند علمی ایشان و عهد همه ما بر تداوم مسیر طهارت و فقاهت آن فقید سعید و ادامه راه اسلام و مکتب و انقلاب اسلامی و شهدای عالیقدر استوار است.

پیام حاکیست: به روان پاک وی درود می‌فرستیم و امید است حوزه‌های علمیه و مردم شریف قم و ایران و جهان دین خود را به ایشان و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) ادا نمایند و در همه مراسم باشکوه فراوان شرکت نمایند.

درادامه پیام آمده است: درس‌های حوزه‌های علمیه از امروز تا پایان هفته جاری، برای عرض ادب به ساحت مقدس مرجعیت و شرکت در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ختم‌، با موافقت مراجع عظام و شورای عالی حوزه‌های علمیه، تعطیل اعلام می‌شود.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.

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پایان پیام

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