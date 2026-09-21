به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با صدور پیامی ارتحال آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید را تسلیت گفت.

در پیام آیت الله علیرضا آمده‌است: ارتحال جانسوزآیت الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی(قدس سر الشریف) را به حضرت ولی عصر(ارواحنا فداه) ، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و رهبری معظم (مدظله) ، حوزه‌های علمیه و روحانیت معظم، ملت بزرگ ایران ، مردم شریف قم، مسلمانان جهان ، پیروان خاندان پیامبر اعظم(ص) ، علاقمندان به مرجعیت در ایران و جهان، همه نهادهای عالی علمی و حوزوی و بویژه به آقازادگان مکرم و بیت شریف ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

در این پیام آمده‌است: آن استاد عالیقدر و مرجع گرانسنگ قریب یک قرن عمر پربرکت خویش را در تحصیل، تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان فراوان، تولید آثار و نظریه‌های علمی و ارشاد و هدایت مردم و حوزویان سپری کرد و مایه رشد و تعالی حوزه علمیه قم و سایر حوزه های علمیه حوزه و پیشرفت تحقیقات فقهی، اصولی، رجالی، تاریخی و علوم اسلامی شد.

پیام ادامه یافته‌است: آن فقیه محقق از بیتی رفیع برخاست و در حوزه کهن و سرافراز قم زیست و از محضر اساتید بزرگی مانند حضرات آیات عظام بروجردی(ره) و محقق داماد(ره) بهره برد و از اساتید و مراجع عظام حوزه نجف اشرف استفاده کرد و با ژرف اندیشی و جهاد علمی خود مراحل گوناگون تدریس و تحقیق را طی نمود و آفاقی نو به روی علوم اسلامی گشود.

پیام حاکیست: آن درخت تناور دین و دانش در کرسی‌های بحث و درس و جلسات پربار مباحث علمی و تحقیقات و تدقیقات فقهی و نظریه پردازی و نازک اندیشی‌های رجالی و تاریخی و دیگرعرصه‌های فکری چون خورشید می‌درخشید و در مسند امامت جماعت ممتد در مدرسه فیضیه و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به نورافشانی معنوی و هدایت و ارشاد مردم عزیز می‌پرداخت و در عصر مبارزات ملت ایران و انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (اعلی الله المقام الشریف) و سپس در عصر زعامت رهبر شهید امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) همراه انقلاب اسلامی و دلسوز و راهنمای ملت ایران و حوزه‌های علمیه بود و دستگیری‌های علمی وی از طلاب و فضلا و جویندگان معارف اسلام و اهل بیت (علیهم الصلوات الله) زبانزد و الهام بخش بود و حمایت‌های ایشان از رشد علمی و اخلاقی حوزه و جامعه و نیز اهتمام به تربیت طلاب و فضلای مستعد و برجسته و تأسیس مدارس ویژه حوزوی ستایش برانگیز است.

آیت الله اعرافی در این پیام ادامه داده است: افزون بر همه اینها اخلاق و معنویت و صفای باطن و اخلاق نیکو و زهد و پاک زیستی و پایبندی ایشان به سنت های اصیل اخلاقی و علمی حوزه الهام بخش امروز و فردای حوزه و دانشگاه و طلاب و جوانان و استادان خواهد بود و اینک این استوانه بزرگ فقاهت به آسمان و جهان ملکوت پر کشیده است و حوزه‌های علمیه و شاگردان و علاقمندان خود را به سوگ نشانده است و اکنون حوزه‌های علمیه و طلاب جوان و اساتید عزیز هستند و تراث ارزشمند علمی ایشان و عهد همه ما بر تداوم مسیر طهارت و فقاهت آن فقید سعید و ادامه راه اسلام و مکتب و انقلاب اسلامی و شهدای عالیقدر استوار است.

پیام حاکیست: به روان پاک وی درود می‌فرستیم و امید است حوزه‌های علمیه و مردم شریف قم و ایران و جهان دین خود را به ایشان و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) ادا نمایند و در همه مراسم باشکوه فراوان شرکت نمایند.

درادامه پیام آمده است: درس‌های حوزه‌های علمیه از امروز تا پایان هفته جاری، برای عرض ادب به ساحت مقدس مرجعیت و شرکت در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ختم‌، با موافقت مراجع عظام و شورای عالی حوزه‌های علمیه، تعطیل اعلام می‌شود.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.

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