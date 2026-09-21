به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین دوره آموزشی «روش پژوهش تاریخی» با مشارکت مدرسه تاریخ و مؤسسه مهدیه، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ و با حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

این دوره با هدف ارائه مباحث تخصصی در حوزه تاریخ‌پژوهی و آشنایی شرکت‌کنندگان با مبانی، روش‌ها و منابع پژوهش تاریخی، در ۲۶ جلسه و عصر روزهای سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی با موضوع «الهیات تاریخ»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری با موضوع «تاریخ مقدس» و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا هاشمی گلپایگانی با موضوع «منابع تاریخی شیعه» در این دوره به ارائه مباحث خواهند پرداخت.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین هادی الیاسی، موضوع «منابع تاریخی اهل سنت» را ارائه می‌کند و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی معماریان به تبیین «مناهج تاریخ‌پژوهی» خواهد پرداخت.

در ادامه این دوره، دکتر سعید طاووسی مسرور با موضوع «تاریخ اسلام در منابع غیر اسلامی» و دکتر محمدحسین افراخته با موضوع «تاریخ اسلام در منابع مستشرقین» به ارائه مباحث تخصصی خواهند پرداخت.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند از طریق شماره ۰۹۳۶۱۵۷۸۷۱۱ پیام ارسال کرده و یا از طریق لینک اعلام‌شده برای ثبت‌نام اقدام کنند.

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